https://ria.ru/20220530/donetsk-1791671703.html
В Донецке повреждены две школы и гимназия во время обстрелов ВСУ
В Донецке повреждены две школы и гимназия во время обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
В Донецке повреждены две школы и гимназия во время обстрелов ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что две школы и гимназия повреждены из-за обстрела со стороны украинских войск, есть раненые. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:56
2022-05-30T10:56
2022-05-30T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что две школы и гимназия повреждены из-за обстрела со стороны украинских войск, есть раненые."По уточненной информации, снаряды украинских карателей повредили классическую гуманитарную гимназию и школы №5 и №22. Есть раненые. В зданиях повреждено остекление. Подробная информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram-канале.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ
Первые кадры РИА Новости от 22-й школы в центре Донецка, попавшей под обстрел украинских силовиков.
2022-05-30T10:56
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
10:56 30.05.2022 (обновлено: 11:51 30.05.2022)
В Донецке повреждены две школы и гимназия во время обстрелов ВСУ
В Донецке повреждены две школы и гимназия во время обстрелов ВСУ, есть раненые