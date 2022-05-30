https://ria.ru/20220530/donbass-1791774353.html
В Чечне заявили о готовности уничтожить новое подразделение "Азова"
В Чечне заявили о готовности уничтожить новое подразделение "Азова" - РИА Новости, 30.05.2022
В Чечне заявили о готовности уничтожить новое подразделение "Азова"
Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азова" в Харькове и, если поступит приказ, готовы "снести" его "с огромным аппетитом",... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:28
2022-05-30T15:28
2022-05-30T15:51
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азова" в Харькове и, если поступит приказ, готовы "снести" его "с огромным аппетитом", заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."Для наших бойцов никакой проблемы не составило справиться с этими шайтанами и последователями сатанизма в Мариуполе, наши бойцы это сделали с огромным аппетитом", - заявил Дудаев.По его словам, создание новых группировок противника - это хороший стимул для чеченских бойцов."Я уверен, что наши бойцы, руководящий состав силовых подразделений уже слышали, до них дошла информация, что где-то на горизонте создали какое-то подразделение сатанистов, и они, я так думаю, уже фокус перенаправили тоже. Уже, может быть, планируют, при поступлении приказа какие боевые действия они предпримут", - отметил министр.По его словам, при общении с чеченскими бойцами в Донбассе он чувствует "такой подтекст в разговоре, настроение, что бойцы сегодня заскучали"."Им неинтересно какие-то боевые задачи выполнять против этих деморализованных стариков и пожилых людей, каких-то бедолаг, которых как пушечное мясо загоняет киевская хунта", - пояснил собеседник агентства.Против ряда боевиков "Азова" в России возбуждены уголовные дела, а недавно вопрос о запрете всего формирования в России поставила Генпрокуратура РФ. Ведомство попросило Верховный суд признать "Азов" террористической организацией.
https://ria.ru/20220526/azov-1790914742.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Министр печати Чечни о подразделении "Азов" в Харькове
Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азов" в Харькове и, если поступит приказ, могут "снести любые подразделения азовцев без всяких проблем", заявил РИА Новости министр печати Чечни Дудаев
2022-05-30T15:28
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PT2M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, мариуполь, генеральная прокуратура рф, чеченская республика (чечня), в мире
15:28 30.05.2022 (обновлено: 15:51 30.05.2022)
В Чечне заявили о готовности уничтожить новое подразделение "Азова"
Министр Чечни по нацполитике: чеченские бойцы готовы "снести" любое подразделение "Азова"
ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азова" в Харькове и, если поступит приказ, готовы "снести" его "с огромным аппетитом", заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Для наших бойцов никакой проблемы не составило справиться с этими шайтанами и последователями сатанизма в Мариуполе
, наши бойцы это сделали с огромным аппетитом", - заявил Дудаев.
По его словам, создание новых группировок противника - это хороший стимул для чеченских бойцов.
"Они с удовольствием и с огромными аппетитом, если такой приказ поступит и будет поставлена задача верховным главнокомандующим, нет никаких сомнений, они могут снести без всяких проблем любые подразделения азовцев", - заявил министр.
"Я уверен, что наши бойцы, руководящий состав силовых подразделений уже слышали, до них дошла информация, что где-то на горизонте создали какое-то подразделение сатанистов, и они, я так думаю, уже фокус перенаправили тоже. Уже, может быть, планируют, при поступлении приказа какие боевые действия они предпримут", - отметил министр.
По его словам, при общении с чеченскими бойцами в Донбассе
он чувствует "такой подтекст в разговоре, настроение, что бойцы сегодня заскучали".
"Им неинтересно какие-то боевые задачи выполнять против этих деморализованных стариков и пожилых людей, каких-то бедолаг, которых как пушечное мясо загоняет киевская хунта", - пояснил собеседник агентства.
Против ряда боевиков "Азова" в России
возбуждены уголовные дела, а недавно вопрос о запрете всего формирования в России поставила Генпрокуратура
РФ. Ведомство попросило Верховный суд признать "Азов" террористической организацией.