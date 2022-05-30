https://ria.ru/20220530/donbass-1791774353.html

В Чечне заявили о готовности уничтожить новое подразделение "Азова"

В Чечне заявили о готовности уничтожить новое подразделение "Азова" - РИА Новости, 30.05.2022

В Чечне заявили о готовности уничтожить новое подразделение "Азова"

Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азова" в Харькове и, если поступит приказ, готовы "снести" его "с огромным аппетитом",... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:28

2022-05-30T15:28

2022-05-30T15:51

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азова" в Харькове и, если поступит приказ, готовы "снести" его "с огромным аппетитом", заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."Для наших бойцов никакой проблемы не составило справиться с этими шайтанами и последователями сатанизма в Мариуполе, наши бойцы это сделали с огромным аппетитом", - заявил Дудаев.По его словам, создание новых группировок противника - это хороший стимул для чеченских бойцов."Я уверен, что наши бойцы, руководящий состав силовых подразделений уже слышали, до них дошла информация, что где-то на горизонте создали какое-то подразделение сатанистов, и они, я так думаю, уже фокус перенаправили тоже. Уже, может быть, планируют, при поступлении приказа какие боевые действия они предпримут", - отметил министр.По его словам, при общении с чеченскими бойцами в Донбассе он чувствует "такой подтекст в разговоре, настроение, что бойцы сегодня заскучали"."Им неинтересно какие-то боевые задачи выполнять против этих деморализованных стариков и пожилых людей, каких-то бедолаг, которых как пушечное мясо загоняет киевская хунта", - пояснил собеседник агентства.Против ряда боевиков "Азова" в России возбуждены уголовные дела, а недавно вопрос о запрете всего формирования в России поставила Генпрокуратура РФ. Ведомство попросило Верховный суд признать "Азов" террористической организацией.

https://ria.ru/20220526/azov-1790914742.html

https://ria.ru/20220411/kadyrov-1782837904.html

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Министр печати Чечни о подразделении "Азов" в Харькове Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азов" в Харькове и, если поступит приказ, могут "снести любые подразделения азовцев без всяких проблем", заявил РИА Новости министр печати Чечни Дудаев 2022-05-30T15:28 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, мариуполь, генеральная прокуратура рф, чеченская республика (чечня), в мире