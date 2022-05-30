https://ria.ru/20220530/donbass-1791755716.html

Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР

Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022

Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР

Владимирская область возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Авдеева. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:42

2022-05-30T14:42

2022-05-30T14:42

специальная военная операция на украине

сергей кириенко

владимир путин

донецкая народная республика

докучаевск

россия

в мире

владимирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/29/1522912947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_054441329e9a95ef165369c73b7d942a.jpg

РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Владимирская область возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Авдеева."Владимирская область возьмёт под шефство город Докучаевск. Небольшой город, 37 тысяч жителей. Будем восстанавливать социальную систему, коммунальную систему. Передовая группа выедет и оценит масштабы необходимой помощи", - говорится в сообщении.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791641984.html

донецкая народная республика

докучаевск

россия

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей кириенко, владимир путин, донецкая народная республика, докучаевск, россия, в мире, владимирская область