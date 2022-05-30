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Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donbass-1791755716.html
Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР
Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022
Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР
Владимирская область возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Авдеева. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:42
2022-05-30T14:42
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
владимир путин
донецкая народная республика
докучаевск
россия
в мире
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Владимирская область возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Авдеева."Владимирская область возьмёт под шефство город Докучаевск. Небольшой город, 37 тысяч жителей. Будем восстанавливать социальную систему, коммунальную систему. Передовая группа выедет и оценит масштабы необходимой помощи", - говорится в сообщении.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
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донецкая народная республика
докучаевск
россия
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сергей кириенко, владимир путин, донецкая народная республика, докучаевск, россия, в мире, владимирская область
14:42 30.05.2022
 
Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР

Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР и поможет восстановить город

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Владимирская область возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Авдеева.
"Владимирская область возьмёт под шефство город Докучаевск. Небольшой город, 37 тысяч жителей. Будем восстанавливать социальную систему, коммунальную систему. Передовая группа выедет и оценит масштабы необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
08:35Специальная военная операция на Украине
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КириенкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскРоссияВ миреВладимирская область
 
 
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