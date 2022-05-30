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Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР
Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022
Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР
Владимирская область возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Авдеева. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:42
2022-05-30T14:42
2022-05-30T14:42
специальная военная операция на украине
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россия
в мире
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Владимирская область возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Авдеева."Владимирская область возьмёт под шефство город Докучаевск. Небольшой город, 37 тысяч жителей. Будем восстанавливать социальную систему, коммунальную систему. Передовая группа выедет и оценит масштабы необходимой помощи", - говорится в сообщении.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220530/donbass-1791641984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР
Владимирская область возьмет шефство над Докучаевском в ДНР и поможет восстановить город