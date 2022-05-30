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Омбудсмен ДНР заявила, что ВСУ применяют тактику выжженной земли - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donbass-1791750582.html
Омбудсмен ДНР заявила, что ВСУ применяют тактику выжженной земли
Омбудсмен ДНР заявила, что ВСУ применяют тактику выжженной земли - РИА Новости, 30.05.2022
Омбудсмен ДНР заявила, что ВСУ применяют тактику выжженной земли
По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:28
2022-05-30T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли"."Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале.По ее данным, только за последние два дня из-за обстрелов "погибли не менее семи мирных жителей ДНР", еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв есть несовершеннолетние."Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донбасс, донецкая народная республика
14:28 30.05.2022 (обновлено: 14:44 30.05.2022)
 
Омбудсмен ДНР заявила, что ВСУ применяют тактику выжженной земли

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что украинские войска применяют тактику выжженной земли

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли".
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"Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале.
По ее данным, только за последние два дня из-за обстрелов "погибли не менее семи мирных жителей ДНР", еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв есть несовершеннолетние.
"Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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