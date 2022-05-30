14:28 30.05.2022 (обновлено: 14:44 30.05.2022)
Омбудсмен ДНР заявила, что ВСУ применяют тактику выжженной земли
Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что украинские войска применяют тактику выжженной земли
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли".
"Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале.
По ее данным, только за последние два дня из-за обстрелов "погибли не менее семи мирных жителей ДНР", еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв есть несовершеннолетние.
"Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.