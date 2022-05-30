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Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой

Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой - РИА Новости, 30.05.2022

Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой

Глава назначенной Киевом "военной администрации Донецкой области" Павел Кириленко в понедельник заявил, что ситуация на полях сражений для киевского режима... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:07

2022-05-30T13:07

2022-05-30T13:07

специальная военная операция на украине

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украина

донбасс

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донецкая область

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава назначенной Киевом "военной администрации Донецкой области" Павел Кириленко в понедельник заявил, что ситуация на полях сражений для киевского режима очень тяжелая. Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах бывших Луганской и Донецкой областей Украины."Ситуация крайне тяжелая вдоль линии фронта, обстрелы не прекращаются", - сказал Кириленко в эфире телеканала "Украина 24". Он также заявил о критической важности для украинских военных трассы Бахмут – Лисичанск, по которой осуществляется подвоз продовольствия, и отметил, что она находится под постоянными обстрелами, но пока не перешла под полный контроль РФ и республик Донбасса.Украинские политики в последнее время все чаще публично жалуются на тяжелую ситуацию на фронте. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 мая заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских властей.Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин 27 мая заявил в эфире украинского ТВ, что у Киева заканчиваются боеприпасы для тяжелой артиллерии и минометов, а поставляемая Западом техника не компенсирует потери и требует годы для ее успешного освоения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/pushilin-1790816422.html

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https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, донецкая область, ситуация в днр и лнр, россия