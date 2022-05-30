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Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donbass-1791722477.html
Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой
Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой - РИА Новости, 30.05.2022
Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой
Глава назначенной Киевом "военной администрации Донецкой области" Павел Кириленко в понедельник заявил, что ситуация на полях сражений для киевского режима... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:07
2022-05-30T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
донецкая народная республика
донецкая область
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава назначенной Киевом "военной администрации Донецкой области" Павел Кириленко в понедельник заявил, что ситуация на полях сражений для киевского режима очень тяжелая. Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах бывших Луганской и Донецкой областей Украины."Ситуация крайне тяжелая вдоль линии фронта, обстрелы не прекращаются", - сказал Кириленко в эфире телеканала "Украина 24". Он также заявил о критической важности для украинских военных трассы Бахмут – Лисичанск, по которой осуществляется подвоз продовольствия, и отметил, что она находится под постоянными обстрелами, но пока не перешла под полный контроль РФ и республик Донбасса.Украинские политики в последнее время все чаще публично жалуются на тяжелую ситуацию на фронте. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 мая заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских властей.Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин 27 мая заявил в эфире украинского ТВ, что у Киева заканчиваются боеприпасы для тяжелой артиллерии и минометов, а поставляемая Западом техника не компенсирует потери и требует годы для ее успешного освоения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/pushilin-1790816422.html
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украина
донбасс
донецкая народная республика
донецкая область
россия
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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, донецкая область, ситуация в днр и лнр, россия
13:07 30.05.2022
 
Киевский глава Донецкой ВГА назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой

Киевский глава Донецкой ВГА Кириленко назвал ситуацию в Донбассе крайне тяжелой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава назначенной Киевом "военной администрации Донецкой области" Павел Кириленко в понедельник заявил, что ситуация на полях сражений для киевского режима очень тяжелая. Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах бывших Луганской и Донецкой областей Украины.
"Ситуация крайне тяжелая вдоль линии фронта, обстрелы не прекращаются", - сказал Кириленко в эфире телеканала "Украина 24". Он также заявил о критической важности для украинских военных трассы Бахмут – Лисичанск, по которой осуществляется подвоз продовольствия, и отметил, что она находится под постоянными обстрелами, но пока не перешла под полный контроль РФ и республик Донбасса.
О ходе спецоперации, Азовстали и мариупольском трибунале. Первая часть интервью с Денисом Пушилиным - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 13:00Специальная военная операция на Украине
Денис Пушилин: операцию на севере ДНР надо ускорить
Украинские политики в последнее время все чаще публично жалуются на тяжелую ситуацию на фронте. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 мая заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских властей.
Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин 27 мая заявил в эфире украинского ТВ, что у Киева заканчиваются боеприпасы для тяжелой артиллерии и минометов, а поставляемая Западом техника не компенсирует потери и требует годы для ее успешного освоения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.
Российский военный на бронетехнике во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 11:39Специальная военная операция на Украине
Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:36Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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