Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку снарядами калибра 122 миллиметра
Разрушенные артобстрелом ВСУ дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 (время совпадает с мск) обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке и пять снарядов того же калибра по Михайловке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.50 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 10.50 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.