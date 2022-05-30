10:04 30.05.2022 (обновлено: 10:15 30.05.2022)
В поселке Байрак в ДНР из-за обстрела поврежден Свято-Вознесенский храм
Мэр Горловки заявил, что в поселке Байрак из-за обстрела поврежден Свято-Вознесенский храм
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Свято-Вознесенский храм поврежден в поселке Байрак в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, снаряд разорвался на его территории, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вчера в поселке Байрак (Калининский район Горловки) снаряд ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) разорвался на территории Свято-Вознесенского храма по ул. Межлаука", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, также повреждены ряд жилых домов в посёлке шахты имени Ленина и здание магазина.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.