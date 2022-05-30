https://ria.ru/20220530/donbass-1791641984.html
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом ЛНР
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом ЛНР
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом Луганской народной республики, сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства сибирского РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:35
2022-05-30T08:35
2022-05-30T08:35
специальная военная операция на украине
андрей травников
сергей кириенко
владимир путин
луганская народная республика
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом Луганской народной республики, сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства сибирского региона."На прошлой неделе федеральным оперативным штабом был определен муниципалитет, за которым будет закреплена Новосибирская область, для более адресной помощи и поддержки – это Беловодский район Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова уже готовится команда для выезда на место, оценки ситуации и определения первоочередных мер поддержки. В число представителей сибирского региона войдут аграрии, специалисты-коммунальщики, представители социальной сферы.Власти отмечают, что сотрудничество Новосибирской области с Донбассом развивается. В настоящее время в Луганске работает уже четвертая группа медиков, которая помогает коллегам из ЛНР. В ДНР находятся новосибирские гуманитарные волонтеры.Ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220529/lugansk-1791626942.html
https://ria.ru/20220527/pomosch-1791251728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей травников, сергей кириенко, владимир путин, луганская народная республика, новосибирская область, донецкая народная республика, в мире
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом ЛНР
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом ЛНР для адресной поддержки