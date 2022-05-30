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В России впервые создали искусственную среду кишечника курицы - РИА Новости, 30.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220530/dgtu-1791111512.html
В России впервые создали искусственную среду кишечника курицы
В России впервые создали искусственную среду кишечника курицы - РИА Новости, 30.05.2022
В России впервые создали искусственную среду кишечника курицы
Ученые ДГТУ создали уникальную питательную среду, имитирующую состав кишечника курицы, для поиска полезных лактобактерий-пробиотиков. По словам авторов... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:00
2022-05-30T09:21
наука
донской государственный технический университет
навигатор абитуриента
университетская наука
ростов-на-дону
россия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ученые ДГТУ создали уникальную питательную среду, имитирующую состав кишечника курицы, для поиска полезных лактобактерий-пробиотиков. По словам авторов исследования, их работа позволит переместить основной процесс поиска в лабораторию, сократить время исследования и снизить потребность в подопытных животных. Результаты опубликованы в журнале Enzyme and Microbial Technology.На современных птицефабриках, где домашние птицы содержатся скученно и без движения, в их рацион обязательно входят специальные кормовые добавки с живыми бактериями — пробиотиками. По мнению специалистов, пробиотики поддерживают здоровье птиц, нейтрализуя главные риски птицефабрик — расстройства обмена веществ и повышенную склонность к мутациям.Поиск новых пробиотических бактерий, который ведут специалисты из разных стран, предполагает проведение испытаний на животных. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новую методику поиска бактерий, которая, по их словам, позволяет снизить потребность в подопытных животных, переместив основной объем работы в лабораторию. Авторы также утверждают, что их методика позволяет сократить время исследования."Мы поставили задачу еще до опытов на животных отобрать из кишечной микробиоты кур наиболее перспективные штаммы с высокой антиоксидантной и антимутагенной активностью. Сегодня это можно сделать быстро и незатратно с технологией lux-биосенсоров — генетически модифицированных светящихся бактериальных клеток, которые позволяют оценить влияние пробиотиков", — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией "Центр агробиотехнологий" ДГТУ Михаил Чикиндас.По его словам, сегодня даже самые современные методы первичного скрининга позволяют определить свойства бактерий только в лабораторной среде, а не в реальном птичьем кишечнике. Научному коллективу удалось воссоздать условия кишечника в лаборатории и отбирать штаммы сразу по их реальному эффекту.По усовершенствованной методике исследователи изучили потенциал пробиотических свойств 38 штаммов Lactobacillus, выделенных из помета кур с различными условиями содержания. Лучшие штаммы отобраны с перспективой дальнейшего использования в птицеводстве в качестве пищевых добавок.Исследование проводилось Центром агробиотехнологий ДГТУ в рамках Мегагранта № 075-15-2019-1880 "Ветеринарные препараты направленного модулирования здоровья животных".
https://ria.ru/20211122/dgtu-1759827499.html
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донской государственный технический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, ростов-на-дону, россия
09:00 30.05.2022 (обновлено: 09:21 30.05.2022)
 

В России впервые создали искусственную среду кишечника курицы

© Фото : информационная служба ДГТУСотрудники НИЛ "Центр агробиотехнологии" ДГТУ проводят исследования
Сотрудники НИЛ Центр агробиотехнологии ДГТУ проводят исследования - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : информационная служба ДГТУ
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ученые ДГТУ создали уникальную питательную среду, имитирующую состав кишечника курицы, для поиска полезных лактобактерий-пробиотиков. По словам авторов исследования, их работа позволит переместить основной процесс поиска в лабораторию, сократить время исследования и снизить потребность в подопытных животных. Результаты опубликованы в журнале Enzyme and Microbial Technology.
На современных птицефабриках, где домашние птицы содержатся скученно и без движения, в их рацион обязательно входят специальные кормовые добавки с живыми бактериями — пробиотиками. По мнению специалистов, пробиотики поддерживают здоровье птиц, нейтрализуя главные риски птицефабрик — расстройства обмена веществ и повышенную склонность к мутациям.
Поиск новых пробиотических бактерий, который ведут специалисты из разных стран, предполагает проведение испытаний на животных. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новую методику поиска бактерий, которая, по их словам, позволяет снизить потребность в подопытных животных, переместив основной объем работы в лабораторию. Авторы также утверждают, что их методика позволяет сократить время исследования.
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"Мы поставили задачу еще до опытов на животных отобрать из кишечной микробиоты кур наиболее перспективные штаммы с высокой антиоксидантной и антимутагенной активностью. Сегодня это можно сделать быстро и незатратно с технологией lux-биосенсоров — генетически модифицированных светящихся бактериальных клеток, которые позволяют оценить влияние пробиотиков", — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией "Центр агробиотехнологий" ДГТУ Михаил Чикиндас.
По его словам, сегодня даже самые современные методы первичного скрининга позволяют определить свойства бактерий только в лабораторной среде, а не в реальном птичьем кишечнике. Научному коллективу удалось воссоздать условия кишечника в лаборатории и отбирать штаммы сразу по их реальному эффекту.

"Мы разработали уникальную питательную среду, имитирующую состав естественного содержимого кишечника курицы. Было показано, что пробиотики по-разному проявляют антиоксидантные и антимутагенные свойства в лаборатории и в условиях, приближенных к кишечным, причем может происходить как их ослабление, так и усиление", — добавил Михаил Чикиндас.

По усовершенствованной методике исследователи изучили потенциал пробиотических свойств 38 штаммов Lactobacillus, выделенных из помета кур с различными условиями содержания. Лучшие штаммы отобраны с перспективой дальнейшего использования в птицеводстве в качестве пищевых добавок.
Исследование проводилось Центром агробиотехнологий ДГТУ в рамках Мегагранта № 075-15-2019-1880 "Ветеринарные препараты направленного модулирования здоровья животных".
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НаукаДонской государственный технический университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРостов-на-ДонуРоссия
 
 
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