https://ria.ru/20220530/departament-1791754354.html

На базе федерации хоккея Пермского края создан департамент детской КХЛ

На базе федерации хоккея Пермского края создан департамент детской КХЛ - РИА Новости, 30.05.2022

На базе федерации хоккея Пермского края создан департамент детской КХЛ

На базе федерации хоккея Пермского края сформирован спортивный департамент новой общероссийской организации – Континентальной детской хоккейной лиги (КДХЛ),... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:03

2022-05-30T15:03

2022-05-30T15:03

пермский край

дмитрий махонин

соликамск

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791759303_0:0:1124:632_1920x0_80_0_0_8c77a2a417edc7480110bada4c4c480f.jpg

ПЕРМЬ, 30 мая – РИА Новости. На базе федерации хоккея Пермского края сформирован спортивный департамент новой общероссийской организации – Континентальной детской хоккейной лиги (КДХЛ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как пояснили в пресс-службе губернатора региона, под эгидой КДХЛ в нынешнем сезоне проводятся соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба". Лига будет заниматься проведением соревнований, комплексным развитием детского хоккея в стране, в том числе подготовкой тренеров, закупкой инвентаря, созданием инфраструктуры (хоккейных коробок), проведением соревнований. Каждый хоккейный сезон будут посвящать именитым игрокам или знаменательным событиям отечественного хоккея.Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, за последние пять лет регион сделал качественный скачок в привлечении детей к занятиям хоккеем, строительству необходимой инфраструктуры. По его словам, в этом году ожидается запуск крытой арены в Соликамске, на стадии разработки проектно-сметной документации находятся тренировочная арена, которую планируется построить в микрорайоне Ива в Перми, универсальный спортивный комплекс на 10,5 тыс. зрителей, также планируется модернизация существующего дворца спорта "Молот". Помимо этого, ежегодно в Пермском крае возводят по пять открытых хоккейных коробок для занятий дворовых команд, а в Академии физической культуры в городе Чайковском третий год открыт специализированный хоккейный профиль, который готовит дипломированных тренеров."Опыт Пермского края по развитию детского хоккея будет использован и тиражирован в другие регионы", – добавили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20220513/sotsproekty-1788384195.html

пермский край

соликамск

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, соликамск, пермь