https://ria.ru/20220530/dannye-1791641368.html

"Ъ": Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных

"Ъ": Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 30.05.2022

"Ъ": Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных

Министерство цифрового развития согласовало законопроект, в котором речь идет о взимании оборотных штрафов с компаний, допустивших утечку персональных данных... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:26

2022-05-30T08:26

2022-05-30T09:27

экономика

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

delivery club

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство цифрового развития согласовало законопроект, в котором речь идет о взимании оборотных штрафов с компаний, допустивших утечку персональных данных своих клиентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Собеседники издания рассказали, что инициативу обсуждали в ведомстве 26 мая.По словам источника, знакомого с деталями встречи, представитель Минцифры сообщил, что законопроект находится в финальной стадии: инициатива предполагает, что нарушители могут быть оштрафованы на один процент от годового оборота. При этом штраф может вырасти до трех процентов, если допустившая утечку компания не уведомит Роскомнадзор об инциденте в течение суток.По данным издания, документ на ближайшей неделе внесут в Госдуму. Комитет нижней палаты по информационной политике поддержал предложение ведомства."Бизнес должен быть мотивирован сохранять данные пользователей в безопасности, потому что штраф в 60 тысяч рублей за утечку "Яндекс.Еды" — это насмешка над здравым смыслом", — заявил его глава Александр Хинштейн. Он считает, что такой закон заставит бизнес вкладывать больше средств в развитие своих систем информационной безопасности.Уточняется, что разработка инициативы ускорилась из-за раскрытия в Сети данных пользователей "Яндекс.Еды", Delivery Club и клиентов лаборатории "Гемотест".

https://ria.ru/20220525/po-1790584927.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), delivery club