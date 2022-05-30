08:26 30.05.2022 (обновлено: 09:27 30.05.2022)
"Ъ": Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных
"Ъ": Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных клиентов
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство цифрового развития согласовало законопроект, в котором речь идет о взимании оборотных штрафов с компаний, допустивших утечку персональных данных своих клиентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что инициативу обсуждали в ведомстве 26 мая.
По словам источника, знакомого с деталями встречи, представитель Минцифры сообщил, что законопроект находится в финальной стадии: инициатива предполагает, что нарушители могут быть оштрафованы на один процент от годового оборота. При этом штраф может вырасти до трех процентов, если допустившая утечку компания не уведомит Роскомнадзор об инциденте в течение суток.
По данным издания, документ на ближайшей неделе внесут в Госдуму. Комитет нижней палаты по информационной политике поддержал предложение ведомства.
"Бизнес должен быть мотивирован сохранять данные пользователей в безопасности, потому что штраф в 60 тысяч рублей за утечку "Яндекс.Еды" — это насмешка над здравым смыслом", — заявил его глава Александр Хинштейн.
Он считает, что такой закон заставит бизнес вкладывать больше средств в развитие своих систем информационной безопасности.
Уточняется, что разработка инициативы ускорилась из-за раскрытия в Сети данных пользователей "Яндекс.Еды", Delivery Club и клиентов лаборатории "Гемотест".
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