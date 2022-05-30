https://ria.ru/20220530/chukotka-1791676644.html

Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов

Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов - РИА Новости, 30.05.2022

Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов

Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:58

2022-05-30T12:58

2022-05-30T12:58

туризм

москва

чукотка

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство."Мера поддержки введена по поручению губернатора Чукотского АО Романа Копина. На эти цели выделен миллион рублей", — говорится в релизе.Отмечается, что жители смогут получить компенсацию штрафов за возврат билетов, а также сборов за оформление проездных документов по маршруту или части маршрута следования Анадырь — Москва и обратно, а также из столицы в другие регионы РФ в связи с прекращением рейсов авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Анадырь – Москва и по территории Чукотского АО. Компенсацию можно получить, если дата отправления приходится на период с 5 июня по 30 октября 2022 года, уточняют в правительстве.

https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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