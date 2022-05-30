https://ria.ru/20220530/chukotka-1791676644.html
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов - РИА Новости, 30.05.2022
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов
Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:58
2022-05-30T12:58
2022-05-30T12:58
туризм
москва
чукотка
анадырь
ютэйр
авиабилеты
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство."Мера поддержки введена по поручению губернатора Чукотского АО Романа Копина. На эти цели выделен миллион рублей", — говорится в релизе.Отмечается, что жители смогут получить компенсацию штрафов за возврат билетов, а также сборов за оформление проездных документов по маршруту или части маршрута следования Анадырь — Москва и обратно, а также из столицы в другие регионы РФ в связи с прекращением рейсов авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Анадырь – Москва и по территории Чукотского АО. Компенсацию можно получить, если дата отправления приходится на период с 5 июня по 30 октября 2022 года, уточняют в правительстве.
https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html
москва
чукотка
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, чукотка, анадырь, ютэйр, авиабилеты, новости - туризм, туризм, пассажиры, деньги
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат или обмен авиабилетов из-за роста санкций
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство.
"Мера поддержки введена по поручению губернатора Чукотского АО Романа Копина. На эти цели выделен миллион рублей", — говорится в релизе.
Отмечается, что жители смогут получить компенсацию штрафов за возврат билетов, а также сборов за оформление проездных документов по маршруту или части маршрута следования Анадырь — Москва и обратно, а также из столицы в другие регионы РФ в связи с прекращением рейсов авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Анадырь – Москва и по территории Чукотского АО.
Компенсацию можно получить, если дата отправления приходится на период с 5 июня по 30 октября 2022 года, уточняют в правительстве.