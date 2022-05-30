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Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
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Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов - РИА Новости, 30.05.2022
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов
Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:58
2022-05-30T12:58
туризм
москва
чукотка
анадырь
ютэйр
авиабилеты
новости - туризм
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство."Мера поддержки введена по поручению губернатора Чукотского АО Романа Копина. На эти цели выделен миллион рублей", — говорится в релизе.Отмечается, что жители смогут получить компенсацию штрафов за возврат билетов, а также сборов за оформление проездных документов по маршруту или части маршрута следования Анадырь — Москва и обратно, а также из столицы в другие регионы РФ в связи с прекращением рейсов авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Анадырь – Москва и по территории Чукотского АО. Компенсацию можно получить, если дата отправления приходится на период с 5 июня по 30 октября 2022 года, уточняют в правительстве.
https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html
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москва, чукотка, анадырь, ютэйр, авиабилеты, новости - туризм, туризм, пассажиры, деньги
12:58 30.05.2022
 
Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат авиабилетов

Жителям Чукотки компенсируют вынужденный возврат или обмен авиабилетов из-за роста санкций

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство.
"Мера поддержки введена по поручению губернатора Чукотского АО Романа Копина. На эти цели выделен миллион рублей", — говорится в релизе.
Отмечается, что жители смогут получить компенсацию штрафов за возврат билетов, а также сборов за оформление проездных документов по маршруту или части маршрута следования Анадырь — Москва и обратно, а также из столицы в другие регионы РФ в связи с прекращением рейсов авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Анадырь – Москва и по территории Чукотского АО.
Компенсацию можно получить, если дата отправления приходится на период с 5 июня по 30 октября 2022 года, уточняют в правительстве.
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