https://ria.ru/20220530/chukotka-1791647557.html
На Чукотке нашли подростка, обещавшего проехать 90 километров на велосипеде
На Чукотке нашли подростка, обещавшего проехать 90 километров на велосипеде - РИА Новости, 30.05.2022
На Чукотке нашли подростка, обещавшего проехать 90 километров на велосипеде
Полицейский на Чукотке нашел пропавшего подростка, который на спор решил доехать на велосипеде от села Амгуэма до поселка Эгвекинот, но по пути его транспорт... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:22
2022-05-30T09:22
2022-05-30T09:22
происшествия
эгвекинот
чукотский автономный округ
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Полицейский на Чукотке нашел пропавшего подростка, который на спор решил доехать на велосипеде от села Амгуэма до поселка Эгвекинот, но по пути его транспорт сломался, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО.К участковому уполномоченному полиции обратилась жительница села Амгуэма, которая сообщила, что ее 16-летний сын ушел из дома и не вернулся."Младший лейтенант полиции Цырен Дамбаринчинов, пообщавшись с местными жителями, предположил, что ребенок мог выехать за пределы села. Выехав в сторону поселка Эгвекинот, он в 15 километрах от села Амгуэма обнаружил подростка. В ходе общения участковый узнал, что несовершеннолетний поспорил с друзьями, что сможет на велосипеде добраться до Эгвекинота. Однако по пути у него сломался велосипед, несмотря на это он продолжил свой путь, но уже пешком", - говорится в сообщении.Подросток передан в семью, в медицинской помощи не нуждается. По данному факту проводится проверка. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа.Амгуэма - национальное чукотское село в Иультинском районе. Расстояние между ним и Эгвекинотом по дороге составляет около 90 километров.
https://ria.ru/20220529/dtp-1791548153.html
эгвекинот
чукотский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эгвекинот, чукотский автономный округ
На Чукотке нашли подростка, обещавшего проехать 90 километров на велосипеде
На Чукотке нашли подростка, решившего на спор проехать 90 километров на велосипеде