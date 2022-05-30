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В Харьковской области боевики "Кракена" проводят карательные рейды - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/boeviki-1791884603.html
В Харьковской области боевики "Кракена" проводят карательные рейды
В Харьковской области боевики "Кракена" проводят карательные рейды - РИА Новости, 30.05.2022
В Харьковской области боевики "Кракена" проводят карательные рейды
В Харьковской области проводятся карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:39
2022-05-30T23:01
специальная военная операция на украине
национальный центр управления обороной рф
украина
харьковская область
в мире
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Харьковской области проводятся карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что десятки жителей города не вернулись домой после таких акций, об их судьбе нет сведений.Начальник НЦУО также указал, что подобные преступные действия властей Украины демонстрируют бесчеловечное отношение режима в Киеве к собственным гражданам и полное пренебрежение международными нормами гуманитарного права.Кроме того, Мизинцев добавил, что Западу неинтересно проведение беспристрастного расследования и поиска виновных в сложившейся катастрофической гуманитарной ситуации на Украине, США и Европа фактически "закрывают глаза" на многочисленные нарушения Киевом международных конвенций, бездоказательно перекладывая вину на Россию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/tribunal-1790486505.html
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национальный центр управления обороной рф, украина, харьковская область, в мире, владимир путин, россия, донбасс
21:39 30.05.2022 (обновлено: 23:01 30.05.2022)
 
В Харьковской области боевики "Кракена" проводят карательные рейды

Минобороны: в Харьковской области боевики "Кракена" проводят карательные рейды

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ во время рейда в Харькове
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Харьковской области проводятся карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области боевики националистического подразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении", — рассказал генерал.

Он подчеркнул, что десятки жителей города не вернулись домой после таких акций, об их судьбе нет сведений.
Начальник НЦУО также указал, что подобные преступные действия властей Украины демонстрируют бесчеловечное отношение режима в Киеве к собственным гражданам и полное пренебрежение международными нормами гуманитарного права.
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Кроме того, Мизинцев добавил, что Западу неинтересно проведение беспристрастного расследования и поиска виновных в сложившейся катастрофической гуманитарной ситуации на Украине, США и Европа фактически "закрывают глаза" на многочисленные нарушения Киевом международных конвенций, бездоказательно перекладывая вину на Россию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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