https://ria.ru/20220530/biznes-forumy-1791731377.html
Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы
Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы - РИА Новости, 30.05.2022
Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе и для сельхозпредприятий, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:31
2022-05-30T13:31
2022-05-30T13:31
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе и для сельхозпредприятий, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья."Губернатор Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе для сельхозпредприятий. Главная цель таких мероприятий - обучение предпринимателей современной культуре производства, бережливым технологиям, которые позволяют оптимизировать процессы и сделать их эффективнее", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)