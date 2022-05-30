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Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы - РИА Новости, 30.05.2022
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Новости Подмосковья
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Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы
Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы - РИА Новости, 30.05.2022
Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе и для сельхозпредприятий, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:31
2022-05-30T13:31
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе и для сельхозпредприятий, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья."Губернатор Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе для сельхозпредприятий. Главная цель таких мероприятий - обучение предпринимателей современной культуре производства, бережливым технологиям, которые позволяют оптимизировать процессы и сделать их эффективнее", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
13:31 30.05.2022
 

Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе и для сельхозпредприятий, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья.
"Губернатор Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе для сельхозпредприятий. Главная цель таких мероприятий - обучение предпринимателей современной культуре производства, бережливым технологиям, которые позволяют оптимизировать процессы и сделать их эффективнее", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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