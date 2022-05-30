https://ria.ru/20220530/biznes-forumy-1791731377.html

Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы

Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы - РИА Новости, 30.05.2022

Губернатор Подмосковья поручил провести в регионе бизнес-форумы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе и для сельхозпредприятий, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:31

2022-05-30T13:31

2022-05-30T13:31

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе и для сельхозпредприятий, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья."Губернатор Андрей Воробьев поручил провести в регионе бизнес-форумы, в том числе для сельхозпредприятий. Главная цель таких мероприятий - обучение предпринимателей современной культуре производства, бережливым технологиям, которые позволяют оптимизировать процессы и сделать их эффективнее", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

https://realty.ria.ru/20220527/biznes-1791050669.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье)