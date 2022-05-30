https://ria.ru/20220530/bezopasnost-1791725444.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики и безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики и безопасности - РИА Новости, 30.05.2022
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики и безопасности
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:17
2022-05-30T13:17
2022-05-30T13:34
владимир путин
совет безопасности рф
сергей лавров
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:154:3127:1913_1920x0_80_0_0_2e8f1a7bb843858def54af4fe64372b5.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России."Обсудим несколько вопросов, которые связаны между с собой. Имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России", - сказал Путин, после чего предложил главе МИД Сергею Лаврову выступить с докладом.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совет безопасности рф, сергей лавров, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, политика
13:17 30.05.2022 (обновлено: 13:34 30.05.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики и безопасности
Президент Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики и безопасности