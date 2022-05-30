https://ria.ru/20220530/bezhentsy-1791753664.html

В Хабаровске свыше 550 беженцев с Украины получили свидетельства об убежище

В Хабаровске свыше 550 беженцев с Украины получили свидетельства об убежище - РИА Новости, 30.05.2022

В Хабаровске свыше 550 беженцев с Украины получили свидетельства об убежище

Свыше 550 прибывших в Хабаровский край беженцев с Украины и из Донбасса получили свидетельства о временном убежище, сообщает в понедельник правительство... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:36

2022-05-30T14:36

2022-05-30T14:36

общество

украина

хабаровский край

донбасс

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Свыше 550 прибывших в Хабаровский край беженцев с Украины и из Донбасса получили свидетельства о временном убежище, сообщает в понедельник правительство региона.Губернатор Михаил Дегтярев встретился с переселенцами из Донбасса на их новых рабочих местах в Хабаровске. Часть прибывших с ЛНР и ДНР будет находиться во временных пунктах размещения (ПВР) до урегулирования всех вопросов с документами и будущим жильем, уточнили в краевом правительстве. Всего с начала спецоперации на Украине в регион прибыло свыше 600 человек, наибольшая часть из них – 540 – размещены в ПВР.По данным местных властей, глава региона поговорил с людьми, поинтересовался, довольны ли они условиями проживания, и ответил на их вопросы. Среди первоочередных запросов – получение российского гражданства и оформление документов, в том числе необходимых для вступления в программы государственной поддержки."Со всеми профильными службами и ведомствами региона мы договорились вести работу параллельно. Поэтому значительно ускорились процессы выплат подъемных, получения гражданства РФ, зачисления в госпрограмму по переселению соотечественников. Кстати, для участия в последней с прошлой недели миграционная служба начала прием заявлений по упрощенной схеме: на основе удостоверения личности или свидетельства о рождении (для детей) и свидетельства о браке", - цитирует пресс-служба ведомства слова Дегтярева.Отмечается, что часть из вынужденных переселенцев уже работает на предприятиях края. Так, на ОАО "Дальхимфарм" трудятся пять бывших жителей Донбасса. В середине мая РИА Новости в комитете по труду и занятости населения регионального правительства сообщали, что трудоустроены уже 26 вынужденных переселенцев по таким профессиям, как диспетчер, водитель, агроном, контролер, слесарь, сварщик, помощник администратора, кассир, социальный работник, помощник повара, разнорабочий. Также в мае для беженцев прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие 43 работодателя из Хабаровского края и Еврейской автономной области. Было заявлено более 600 вакансий. Около 70 детей школьного возраста приступили к учебе, еще семеро пойдут в школу с 1 сентября.

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790355163.html

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общество, украина, хабаровский край, донбасс, михаил дегтярев