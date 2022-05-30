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В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/bezhentsy-1791660343.html
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев - РИА Новости, 30.05.2022
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев
Порядка 34 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли за минувшие выходные на территорию России, всего с начала эскалации военного конфликта – чуть более 1... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:28
2022-05-30T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Порядка 34 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли за минувшие выходные на территорию России, всего с начала эскалации военного конфликта – чуть более 1 миллиона 556 тысяч, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За минувшие выходные госграницу России пересекли 33,91 тысячи беженцев", - сказал собеседник агентства.По его словам, на утро понедельника в Россию с начала конфликта прибыли 1 миллион 556 тысяч 301 беженец, среди которых 254,39 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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в мире, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:28 30.05.2022
 
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев

В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Порядка 34 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли за минувшие выходные на территорию России, всего с начала эскалации военного конфликта – чуть более 1 миллиона 556 тысяч, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"За минувшие выходные госграницу России пересекли 33,91 тысячи беженцев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на утро понедельника в Россию с начала конфликта прибыли 1 миллион 556 тысяч 301 беженец, среди которых 254,39 тысячи детей.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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