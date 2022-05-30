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В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев - РИА Новости, 30.05.2022
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев
Порядка 34 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли за минувшие выходные на территорию России, всего с начала эскалации военного конфликта – чуть более 1... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:28
2022-05-30T10:28
2022-05-30T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Порядка 34 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли за минувшие выходные на территорию России, всего с начала эскалации военного конфликта – чуть более 1 миллиона 556 тысяч, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За минувшие выходные госграницу России пересекли 33,91 тысячи беженцев", - сказал собеседник агентства.По его словам, на утро понедельника в Россию с начала конфликта прибыли 1 миллион 556 тысяч 301 беженец, среди которых 254,39 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
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украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев
В Россию за выходные прибыли около 34 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины