13:13 30.05.2022 (обновлено: 15:45 30.05.2022)
Норвегия официально "переименовала" Белоруссию
Норвегия официально начала обозначать Белоруссию топонимом Belarus вместо Hviterussland
Прохожие на одной из улиц в Осло. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Норвегия официально начала обозначать Белоруссию как Belarus, указано в пресс-релизе на сайте МИД королевства.
"Министерство иностранных дел отныне будет использовать слово Belarus вместо Hviterussland", — говорится в документе.
Премьер страны Йонас Гар Стере отметил, что новое наименование ввели "из солидарности к белорусскому демократическому движению".
Термин Belarus — транслитерация названия Беларусь, в то время как Hviterussland — это дословный перевод названия Белоруссия (где hvite — означает "белый", а russland — "Россия").
В марте 2021 года МИД Дании также сообщил, что будет использовать термин Belarus вместо Hviderusland "поскольку именно таков запрос от белорусского гражданского общества".
Кроме того, в ноябре 2019-го министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время визита в Минск объявила, что МИД рекомендует использовать в шведском языке наименование Belarus в знак признания "белорусского гражданского общества и диаспоры, которые давно стремились подчеркнуть национальную идентичность и независимость своей страны". Ранее страна в шведском языке называли Vitryssland (дословно — "белая Россия". — Прим. ред.).