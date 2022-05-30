https://ria.ru/20220530/belorussiya-1791723496.html

Норвегия официально "переименовала" Белоруссию

Норвегия официально "переименовала" Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2022

Норвегия официально "переименовала" Белоруссию

Норвегия официально начала обозначать Белоруссию как Belarus, указано в пресс-релизе на сайте МИД королевства. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:13

2022-05-30T13:13

2022-05-30T15:45

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Норвегия официально начала обозначать Белоруссию как Belarus, указано в пресс-релизе на сайте МИД королевства.Премьер страны Йонас Гар Стере отметил, что новое наименование ввели "из солидарности к белорусскому демократическому движению".Термин Belarus — транслитерация названия Беларусь, в то время как Hviterussland — это дословный перевод названия Белоруссия (где hvite — означает "белый", а russland — "Россия").В марте 2021 года МИД Дании также сообщил, что будет использовать термин Belarus вместо Hviderusland "поскольку именно таков запрос от белорусского гражданского общества".Кроме того, в ноябре 2019-го министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время визита в Минск объявила, что МИД рекомендует использовать в шведском языке наименование Belarus в знак признания "белорусского гражданского общества и диаспоры, которые давно стремились подчеркнуть национальную идентичность и независимость своей страны". Ранее страна в шведском языке называли Vitryssland (дословно — "белая Россия". — Прим. ред.).

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

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Кирилл Волков

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