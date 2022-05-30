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В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета
В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета - РИА Новости, 30.05.2022
В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета
Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте". РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:47
2022-05-30T13:47
2022-05-30T15:49
культура
москва
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новости культуры
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте"."Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в "Дон Кихоте". <…> 29.05.2022 талантливой балерины не стало", — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.Представители театра назвали Лазареву артистичной, утонченной и сильной балериной."Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах", — добавили в театре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, новости культуры
13:47 30.05.2022 (обновлено: 15:49 30.05.2022)
В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета
В Москве на 21-м году жизни умерла балерина из труппы Театра классического балета
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте
".
"Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в "Дон Кихоте". <…> 29.05.2022 талантливой балерины не стало", — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.
Представители театра назвали Лазареву артистичной, утонченной и сильной балериной.
"Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах", — добавили в театре.