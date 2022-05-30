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В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета

В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета - РИА Новости, 30.05.2022

В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета

Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте". РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:47

2022-05-30T13:47

2022-05-30T15:49

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте"."Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в "Дон Кихоте". <…> 29.05.2022 талантливой балерины не стало", — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.Представители театра назвали Лазареву артистичной, утонченной и сильной балериной."Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах", — добавили в театре.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, новости культуры