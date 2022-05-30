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В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
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В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета
В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета - РИА Новости, 30.05.2022
В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета
Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте". РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:47
2022-05-30T15:49
культура
москва
происшествия
новости культуры
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте"."Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в "Дон Кихоте". &lt;…&gt; 29.05.2022 талантливой балерины не стало", — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.Представители театра назвали Лазареву артистичной, утонченной и сильной балериной."Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах", — добавили в театре.
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москва, происшествия, новости культуры
13:47 30.05.2022 (обновлено: 15:49 30.05.2022)
 
В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета

В Москве на 21-м году жизни умерла балерина из труппы Театра классического балета

© Фото : Театр классического балета/ВКонтактеБалерина Алеся Лазарева
Балерина Алеся Лазарева - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Театр классического балета/ВКонтакте
Балерина Алеся Лазарева
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась на 21-м году жизни, сообщается в официальной группе театра во "ВКонтакте".
"Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в "Дон Кихоте". <…> 29.05.2022 талантливой балерины не стало", — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.
Представители театра назвали Лазареву артистичной, утонченной и сильной балериной.
"Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах", — добавили в театре.
 
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