https://ria.ru/20220530/azov-1791827265.html
Чеченский министр рассказал, как боевики "Азова" стреляли в мирных жителей
Чеченский министр рассказал, как боевики "Азова" стреляли в мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2022
Чеченский министр рассказал, как боевики "Азова" стреляли в мирных жителей
Боевики националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в Мариуполе удерживали в плену мирных жителей, в том числе... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:54
2022-05-30T17:54
2022-05-30T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
чеченская республика (чечня)
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789917454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d4c7a5223da9244735153d205d59cc6.jpg
ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в Мариуполе удерживали в плену мирных жителей, в том числе детей, а при попытках побега стреляли детям в спину, рассказал РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Дудаев рассказал, что сам был в зоне проведения спецоперации несколько раз и общался с эвакуированными из Мариуполя, которые находились в травматологическом центре."Эти дети и родители, которые находились в данном медицинском учреждении, рассказывали, как их в буквальном смысле держали в плену эти террористы, эти нелюди, как при попытке выйти из плена им стреляли в спину азовцы", - сказал он.Дудаев добавил, что в травматологическом центре, где он был, находилось много детей с огнестрельными ранениями в спину. "Жители города Мариуполя рассказывали, что некоторых жильцов многоэтажных домов собирали в одной многоэтажке, и другую часть мирного населения собирали в противоположном доме - и на глазах у первых расстреливали мирное население из второго дома, чтобы держать людей в ужасе, в страхе, нагонять ужас на людей", - рассказал Дудаев.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
мариуполь
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789917454_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a1738568ce00fff91691a6ad139c0a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, россия, чеченская республика (чечня), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Чеченский министр рассказал, как боевики "Азова" стреляли в мирных жителей
Министр печати Чечни Дудаев: боевики "Азова" стреляли детям в спины при попытке побега
ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в Мариуполе удерживали в плену мирных жителей, в том числе детей, а при попытках побега стреляли детям в спину, рассказал РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Дудаев рассказал, что сам был в зоне проведения спецоперации несколько раз и общался с эвакуированными из Мариуполя
, которые находились в травматологическом центре.
"Эти дети и родители, которые находились в данном медицинском учреждении, рассказывали, как их в буквальном смысле держали в плену эти террористы, эти нелюди, как при попытке выйти из плена им стреляли в спину азовцы", - сказал он.
Дудаев добавил, что в травматологическом центре, где он был, находилось много детей с огнестрельными ранениями в спину. "Жители города Мариуполя рассказывали, что некоторых жильцов многоэтажных домов собирали в одной многоэтажке, и другую часть мирного населения собирали в противоположном доме - и на глазах у первых расстреливали мирное население из второго дома, чтобы держать людей в ужасе, в страхе, нагонять ужас на людей", - рассказал Дудаев.