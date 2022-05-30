https://ria.ru/20220530/azov-1791827265.html

Чеченский министр рассказал, как боевики "Азова" стреляли в мирных жителей

Чеченский министр рассказал, как боевики "Азова" стреляли в мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2022

Чеченский министр рассказал, как боевики "Азова" стреляли в мирных жителей

Боевики националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в Мариуполе удерживали в плену мирных жителей, в том числе... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:54

2022-05-30T17:54

2022-05-30T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

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чеченская республика (чечня)

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в Мариуполе удерживали в плену мирных жителей, в том числе детей, а при попытках побега стреляли детям в спину, рассказал РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Дудаев рассказал, что сам был в зоне проведения спецоперации несколько раз и общался с эвакуированными из Мариуполя, которые находились в травматологическом центре."Эти дети и родители, которые находились в данном медицинском учреждении, рассказывали, как их в буквальном смысле держали в плену эти террористы, эти нелюди, как при попытке выйти из плена им стреляли в спину азовцы", - сказал он.Дудаев добавил, что в травматологическом центре, где он был, находилось много детей с огнестрельными ранениями в спину. "Жители города Мариуполя рассказывали, что некоторых жильцов многоэтажных домов собирали в одной многоэтажке, и другую часть мирного населения собирали в противоположном доме - и на глазах у первых расстреливали мирное население из второго дома, чтобы держать людей в ужасе, в страхе, нагонять ужас на людей", - рассказал Дудаев.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, россия, чеченская республика (чечня), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр