https://ria.ru/20220530/avtozapravki-1791667828.html

Власти Украины передадут "Нафтогазу" около 140 российских автозаправок

Власти Украины передадут "Нафтогазу" около 140 российских автозаправок - РИА Новости, 30.05.2022

Власти Украины передадут "Нафтогазу" около 140 российских автозаправок

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что порядка 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам, передаются... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:48

2022-05-30T10:48

2022-05-30T10:48

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что порядка 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам, передаются госкомпании для создания государственной сети автозаправок."Сейчас около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, в процессе передачи "Нафтогазу", - сказал Рябчин в эфире "Украина 24". О заправках каких именно российских компаний идет речь, он не уточнил. По словам Рябчина, юридический процесс займет некоторое время, но уже летом этот вопрос будет решен окончательно.Рябчин пояснил, что Владимир Зеленский поставил "Нафтогазу" задачу создать государственную сеть автомобильных заправок из-за недобросовестной конкуренции на рынке, которая привела к необоснованному росту цен на топливо. По его данным, существующие операторы топливного рынка также не справлялись с решением возникших проблем с логистикой топлива после того, как стал невозможен импорт из Белоруссии и РФ, а собственная нефтеперабатывающая отрасль Украины была уничтожена.Рябчин отметил, что, несмотря на то, что власти страны пошли навстречу украинским топливным операторам и отменили госрегулирование цен на бензин, дизель и автогаз, многочасовые очереди на заправках никуда не делись, а цены выросли.По данным профильного украинского портала minfin.com.ua, 17 мая, в день, когда правительство перестало контролировать цены на топливо, средняя стоимость дизеля составляла 43,4 гривны (1,47 доллара) за литр. Уже 23 мая госпотребслужба Украины заявила о резком повышении цен на ряде заправок. В частности, в Черновицкой области дизтопливо продавалось уже по 70 гривен (2,37 доллара) за литр, рост составил 61% за неделю.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/zakharova-1790654074.html

https://ria.ru/20220525/konfiskatsiya-1790580852.html

https://ria.ru/20220517/aktivy-1788971215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир зеленский, владимир путин, донбасс, украина, россия, нафтогаз украины, в мире