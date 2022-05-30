Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая — РИА Новости. Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"В последние годы всестороннее стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами, основанное на взаимном уважении и совместном развитии, непрерывно развивается и уже достигло плодотворных результатов", — говорится в письменном послании Си Цзиньпина участникам второй встречи глав МИД Китая и островных стран Тихоокеанского региона, проходящей на Фиджи.
По его словам, Китай в развитии дружественных отношений с тихоокеанскими островными государствами всегда придерживался принципа равенства всех стран вне зависимости от их размера, отстаивал концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы.
"Вне зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда был хорошим другом островных государств-единомышленников из Тихоокеанского региона… Отстаивание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействие развитию и процветанию всех стран являются общим стремлением народов региона и общей ответственностью региональных государств", — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что Китай готов работать вместе с тихоокеанскими островными государствами, укреплять уверенность в совместном преодолении вызовов и достигать консенсуса ради общего развития.
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