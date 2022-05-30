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Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.05.2022
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Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин
Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.05.2022
Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин
Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T07:32
2022-05-30T07:32
в мире
си цзиньпин
китай
мид кнр
пекин
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ПЕКИН, 30 мая — РИА Новости. Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.По его словам, Китай в развитии дружественных отношений с тихоокеанскими островными государствами всегда придерживался принципа равенства всех стран вне зависимости от их размера, отстаивал концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы."Вне зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда был хорошим другом островных государств-единомышленников из Тихоокеанского региона… Отстаивание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействие развитию и процветанию всех стран являются общим стремлением народов региона и общей ответственностью региональных государств", — заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что Китай готов работать вместе с тихоокеанскими островными государствами, укреплять уверенность в совместном преодолении вызовов и достигать консенсуса ради общего развития.
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в мире, си цзиньпин, китай, мид кнр, пекин
07:32 30.05.2022
 
Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мая РИА Новости. Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"В последние годы всестороннее стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами, основанное на взаимном уважении и совместном развитии, непрерывно развивается и уже достигло плодотворных результатов", — говорится в письменном послании Си Цзиньпина участникам второй встречи глав МИД Китая и островных стран Тихоокеанского региона, проходящей на Фиджи.
По его словам, Китай в развитии дружественных отношений с тихоокеанскими островными государствами всегда придерживался принципа равенства всех стран вне зависимости от их размера, отстаивал концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы.
"Вне зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда был хорошим другом островных государств-единомышленников из Тихоокеанского региона… Отстаивание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействие развитию и процветанию всех стран являются общим стремлением народов региона и общей ответственностью региональных государств", — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что Китай готов работать вместе с тихоокеанскими островными государствами, укреплять уверенность в совместном преодолении вызовов и достигать консенсуса ради общего развития.
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