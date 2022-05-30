https://ria.ru/20220530/atr-1791638556.html

Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин

Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.05.2022

Все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе, заявил Си Цзиньпин

Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T07:32

2022-05-30T07:32

2022-05-30T07:32

в мире

си цзиньпин

китай

мид кнр

пекин

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ПЕКИН, 30 мая — РИА Новости. Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.По его словам, Китай в развитии дружественных отношений с тихоокеанскими островными государствами всегда придерживался принципа равенства всех стран вне зависимости от их размера, отстаивал концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы."Вне зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда был хорошим другом островных государств-единомышленников из Тихоокеанского региона… Отстаивание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействие развитию и процветанию всех стран являются общим стремлением народов региона и общей ответственностью региональных государств", — заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что Китай готов работать вместе с тихоокеанскими островными государствами, укреплять уверенность в совместном преодолении вызовов и достигать консенсуса ради общего развития.

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китай

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в мире, си цзиньпин, китай, мид кнр, пекин