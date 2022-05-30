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Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении - РИА Новости, 30.05.2022
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Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении
Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении - РИА Новости, 30.05.2022
Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении
Демонстранты в Ереване отказываются покидать территорию у одного из правительственных зданий, пока не состоится встреча оппозиционных депутатов с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:26
2022-05-30T12:27
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Демонстранты в Ереване отказываются покидать территорию у одного из правительственных зданий, пока не состоится встреча оппозиционных депутатов с представителями министерств, заявил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян."Мы не уйдем, пока депутаты не проведут встречи в здании. Призываю полицию воздержаться от незаконных действий", - сказал он.Полиция в свою очередь призвала демонстрантов покинуть территорию.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/erevan-1791705232.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан
12:26 30.05.2022 (обновлено: 12:27 30.05.2022)
 
Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении

Армянская оппозиция заявила, что не хочет покидать территорию у здания правительства

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Демонстранты в Ереване отказываются покидать территорию у одного из правительственных зданий, пока не состоится встреча оппозиционных депутатов с представителями министерств, заявил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.
"Мы не уйдем, пока депутаты не проведут встречи в здании. Призываю полицию воздержаться от незаконных действий", - сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
12:25В мире
В Ереване начались столкновения протестующих с полицией
Полиция в свою очередь призвала демонстрантов покинуть территорию.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Участники акции оппозиции в Ереване. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
12:22
Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства
 
В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджан
 
 
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