https://ria.ru/20220530/armeniya-1791706433.html

Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении

Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении - РИА Новости, 30.05.2022

Демонстранты не хотят покидать территорию у здания правительства Армении

Демонстранты в Ереване отказываются покидать территорию у одного из правительственных зданий, пока не состоится встреча оппозиционных депутатов с... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:26

2022-05-30T12:26

2022-05-30T12:27

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Демонстранты в Ереване отказываются покидать территорию у одного из правительственных зданий, пока не состоится встреча оппозиционных депутатов с представителями министерств, заявил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян."Мы не уйдем, пока депутаты не проведут встречи в здании. Призываю полицию воздержаться от незаконных действий", - сказал он.Полиция в свою очередь призвала демонстрантов покинуть территорию.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/erevan-1791705232.html

https://ria.ru/20220530/protesty-1791703630.html

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азербайджан

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Дарья Буймова

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Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства 2022-05-30T12:26 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан