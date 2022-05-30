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Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск - РИА Новости, 30.05.2022
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Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск
Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск - РИА Новости, 30.05.2022
Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск
Азербайджан объявил в розыск своего бывшего посла на Украине Талата Алиева, обвиняемого в присвоении государственных средств в крупном размере, сообщают местные РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:37
2022-05-30T15:37
в мире
азербайджан
украина
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БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Азербайджан объявил в розыск своего бывшего посла на Украине Талата Алиева, обвиняемого в присвоении государственных средств в крупном размере, сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление полиции Баку."Бывший посол Азербайджана на Украине Талат Алиев объявлен в розыск. Он обвиняется в присвоении государственных средств в крупном размере", - сообщает в частности сайт Lent.az.По данным сайта, сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию Алиева.Талат Алиев занимал должность посла Азербайджана на Украине с 2001 по 2010 год.
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в мире, азербайджан, украина
15:37 30.05.2022
 
Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск

Бывшего посла Азербайджана на Украине Талата Алиева объявили в розыск

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Баку
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Азербайджан объявил в розыск своего бывшего посла на Украине Талата Алиева, обвиняемого в присвоении государственных средств в крупном размере, сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление полиции Баку.
"Бывший посол Азербайджана на Украине Талат Алиев объявлен в розыск. Он обвиняется в присвоении государственных средств в крупном размере", - сообщает в частности сайт Lent.az.
По данным сайта, сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию Алиева.
Талат Алиев занимал должность посла Азербайджана на Украине с 2001 по 2010 год.
 
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