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Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск

Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск - РИА Новости, 30.05.2022

Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск

Азербайджан объявил в розыск своего бывшего посла на Украине Талата Алиева, обвиняемого в присвоении государственных средств в крупном размере, сообщают местные РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:37

2022-05-30T15:37

2022-05-30T15:37

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БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Азербайджан объявил в розыск своего бывшего посла на Украине Талата Алиева, обвиняемого в присвоении государственных средств в крупном размере, сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление полиции Баку."Бывший посол Азербайджана на Украине Талат Алиев объявлен в розыск. Он обвиняется в присвоении государственных средств в крупном размере", - сообщает в частности сайт Lent.az.По данным сайта, сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию Алиева.Талат Алиев занимал должность посла Азербайджана на Украине с 2001 по 2010 год.

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в мире, азербайджан, украина