https://ria.ru/20220530/aktsii-1791655707.html

ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями

ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями - РИА Новости, 30.05.2022

ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями

Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, в то же время мера не коснулась компаний, сконцентрированных на РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:06

2022-05-30T10:06

2022-05-30T16:03

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, в то же время мера не коснулась компаний, сконцентрированных на работе на российском рынке, сообщает пресс-служба регулятора."Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России", — говорится в пресс-релизе.Там же отмечается, что решение принято для "защиты прав и интересов инвесторов".Заблокированные бумаги в небольшом количестве торгуются сейчас на СПБ Бирже. ЦБ уточнил, что в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, поэтому их распределят между участниками торгов на равных условиях.Несмотря на заморозку торгов, право собственности владельцев на такие акции сохраняется.

https://ria.ru/20220530/produkty-1790868856.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)