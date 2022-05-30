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ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями - РИА Новости, 30.05.2022
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ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями
ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями - РИА Новости, 30.05.2022
ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями
Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, в то же время мера не коснулась компаний, сконцентрированных на РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:06
2022-05-30T16:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, в то же время мера не коснулась компаний, сконцентрированных на работе на российском рынке, сообщает пресс-служба регулятора."Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России", — говорится в пресс-релизе.Там же отмечается, что решение принято для "защиты прав и интересов инвесторов".Заблокированные бумаги в небольшом количестве торгуются сейчас на СПБ Бирже. ЦБ уточнил, что в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, поэтому их распределят между участниками торгов на равных условиях.Несмотря на заморозку торгов, право собственности владельцев на такие акции сохраняется.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:06 30.05.2022 (обновлено: 16:03 30.05.2022)
 
ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями

ЦБ ограничил обращение иностранных акций, заблокированных международными депозитариями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, в то же время мера не коснулась компаний, сконцентрированных на работе на российском рынке, сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России", — говорится в пресс-релизе.
Там же отмечается, что решение принято для "защиты прав и интересов инвесторов".
Заблокированные бумаги в небольшом количестве торгуются сейчас на СПБ Бирже. ЦБ уточнил, что в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, поэтому их распределят между участниками торгов на равных условиях.
Несмотря на заморозку торгов, право собственности владельцев на такие акции сохраняется.
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