https://ria.ru/20220530/aktsii-1791655707.html
ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями
ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями - РИА Новости, 30.05.2022
ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями
Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, в то же время мера не коснулась компаний, сконцентрированных на РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:06
2022-05-30T10:06
2022-05-30T16:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73acc7754a17b102f727549b0fbf7a11.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, в то же время мера не коснулась компаний, сконцентрированных на работе на российском рынке, сообщает пресс-служба регулятора."Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России", — говорится в пресс-релизе.Там же отмечается, что решение принято для "защиты прав и интересов инвесторов".Заблокированные бумаги в небольшом количестве торгуются сейчас на СПБ Бирже. ЦБ уточнил, что в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, поэтому их распределят между участниками торгов на равных условиях.Несмотря на заморозку торгов, право собственности владельцев на такие акции сохраняется.
https://ria.ru/20220530/produkty-1790868856.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dce0578b11ad32a2de501ab16e99fd57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:06 30.05.2022 (обновлено: 16:03 30.05.2022)
ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями
ЦБ ограничил обращение иностранных акций, заблокированных международными депозитариями