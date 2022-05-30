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Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу" - РИА Новости, 30.05.2022
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Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу"
Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу" - РИА Новости, 30.05.2022
Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу"
Кабмин Украины своим распоряжением передал "Черноморнефтегазу" управление арестованными активами, по данным украинских СМИ, речь идет об операторах... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:45
2022-05-30T15:45
украина
владимир зеленский
дмитрий фирташ (предприниматель)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Кабмин Украины своим распоряжением передал "Черноморнефтегазу" управление арестованными активами, по данным украинских СМИ, речь идет об операторах газораспределительных сетей, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.При этом самого перечня активов на сайте нет.Издание "РБК Украина" со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что речь идет о 26 операторах газораспределительных сетей бизнесмена Дмитрия Фирташа.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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украина, владимир зеленский, дмитрий фирташ (предприниматель)
15:45 30.05.2022
 
Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу"

Правительство Украины передало управление арестованными активами "Черноморнефтегазу"

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Кабмин Украины своим распоряжением передал "Черноморнефтегазу" управление арестованными активами, по данным украинских СМИ, речь идет об операторах газораспределительных сетей, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.
"Согласиться с предложением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и министерства энергетики относительно передачи в управление акционерному обществу "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, согласно перечню, прилагаемому к оригиналу", - говорится в тексте распоряжения на сайте кабмина.
При этом самого перечня активов на сайте нет.
Издание "РБК Украина" со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что речь идет о 26 операторах газораспределительных сетей бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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