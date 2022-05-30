Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу"
Правительство Украины передало управление арестованными активами "Черноморнефтегазу"
Газохранилище. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Кабмин Украины своим распоряжением передал "Черноморнефтегазу" управление арестованными активами, по данным украинских СМИ, речь идет об операторах газораспределительных сетей, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.
"Согласиться с предложением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и министерства энергетики относительно передачи в управление акционерному обществу "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, согласно перечню, прилагаемому к оригиналу", - говорится в тексте распоряжения на сайте кабмина.
При этом самого перечня активов на сайте нет.
Издание "РБК Украина" со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что речь идет о 26 операторах газораспределительных сетей бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.