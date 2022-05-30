https://ria.ru/20220530/aktivy-1791780598.html

Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу"

Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу" - РИА Новости, 30.05.2022

Правительство Украины передало арестованные активы "Черноморнефтегазу"

Кабмин Украины своим распоряжением передал "Черноморнефтегазу" управление арестованными активами, по данным украинских СМИ, речь идет об операторах... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:45

2022-05-30T15:45

2022-05-30T15:45

украина

владимир зеленский

дмитрий фирташ (предприниматель)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Кабмин Украины своим распоряжением передал "Черноморнефтегазу" управление арестованными активами, по данным украинских СМИ, речь идет об операторах газораспределительных сетей, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.При этом самого перечня активов на сайте нет.Издание "РБК Украина" со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что речь идет о 26 операторах газораспределительных сетей бизнесмена Дмитрия Фирташа.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

https://ria.ru/20220529/rosneft-1791576053.html

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украина, владимир зеленский, дмитрий фирташ (предприниматель)