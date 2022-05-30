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Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220530/aeroekspress-1791867162.html
Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь
Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь - РИА Новости, 30.05.2022
Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь
Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С московского "Шереметьево" переносится на 1 июня, сообщает аэропорт. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:41
2022-05-30T19:43
аэроэкспресс
москва
экономика
шереметьево (аэропорт)
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С московского "Шереметьево" переносится на 1 июня, сообщает аэропорт.Ранее - 27 мая - аэропорт сообщал, что новый железнодорожный терминал откроется 31 мая, в этот же день "Аэроэкспрессы" начнут курсировать до терминалов В и С. Сейчас на "Аэроэкспрессе" можно доехать до терминала D."Запуск поездов "Аэроэкспресс" из центра Москвы до терминалов В и С "Шереметьево" переносится на 1 июня", - говорится в сообщении.
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аэроэкспресс, москва, экономика, шереметьево (аэропорт), россия, новости - туризм
19:41 30.05.2022 (обновлено: 19:43 30.05.2022)
 
Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь

Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесен с 31 мая на 1 июня

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВагон поезда "Аэроэкспресс"
Вагон поезда Аэроэкспресс - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вагон поезда "Аэроэкспресс". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С московского "Шереметьево" переносится на 1 июня, сообщает аэропорт.
Ранее - 27 мая - аэропорт сообщал, что новый железнодорожный терминал откроется 31 мая, в этот же день "Аэроэкспрессы" начнут курсировать до терминалов В и С. Сейчас на "Аэроэкспрессе" можно доехать до терминала D.
"Запуск поездов "Аэроэкспресс" из центра Москвы до терминалов В и С "Шереметьево" переносится на 1 июня", - говорится в сообщении.
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