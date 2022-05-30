https://ria.ru/20220530/aeroekspress-1791867162.html

Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь

Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь - РИА Новости, 30.05.2022

Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С "Шереметьево" перенесли на июнь

Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С московского "Шереметьево" переносится на 1 июня, сообщает аэропорт. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T19:41

2022-05-30T19:41

2022-05-30T19:43

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С московского "Шереметьево" переносится на 1 июня, сообщает аэропорт.Ранее - 27 мая - аэропорт сообщал, что новый железнодорожный терминал откроется 31 мая, в этот же день "Аэроэкспрессы" начнут курсировать до терминалов В и С. Сейчас на "Аэроэкспрессе" можно доехать до терминала D."Запуск поездов "Аэроэкспресс" из центра Москвы до терминалов В и С "Шереметьево" переносится на 1 июня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220530/chartery-1791823773.html

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аэроэкспресс, москва, экономика, шереметьево (аэропорт), россия, новости - туризм