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Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791619646.html
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2022
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области
Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:30
2022-05-29T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
харьковская область
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина.Ранее в воскресенье он посетил Харьковскую область, где провел совещание и встретился с военными. В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, харьковская область, владимир путин, россия, украина
22:30 29.05.2022 (обновлено: 22:47 29.05.2022)
 
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области

Зеленский заявил об увольнении главы СБУ в Харьковской области Дудина

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина.
"Я приехал, разобрался, уволил начальника (управления) Службы безопасности Украины области за то, что он не работал для защиты города с первых дней… а думал только про себя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Ранее в воскресенье он посетил Харьковскую область, где провел совещание и встретился с военными. В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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