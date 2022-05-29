https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791619646.html

Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области

Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2022

Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области

Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:30

2022-05-29T22:30

2022-05-29T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

харьковская область

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина.Ранее в воскресенье он посетил Харьковскую область, где провел совещание и встретился с военными. В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791577999.html

харьковская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, харьковская область, владимир путин, россия, украина