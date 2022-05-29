https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791619646.html
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2022
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области
Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:30
2022-05-29T22:30
2022-05-29T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
харьковская область
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772733917_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b4235e7d7b0fd314ee44c92bda634b85.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина.Ранее в воскресенье он посетил Харьковскую область, где провел совещание и встретился с военными. В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791577999.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772733917_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_cf6e3a6a012c9cf0f397caa494e96c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, харьковская область, владимир путин, россия, украина
22:30 29.05.2022 (обновлено: 22:47 29.05.2022)
Зеленский заявил, что уволил главу СБУ Харьковской области
Зеленский заявил об увольнении главы СБУ в Харьковской области Дудина