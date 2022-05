https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791577999.html

Британцы разоблачили ложь Зеленского о России

Британцы разоблачили ложь Зеленского о России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала статью, в которой на основании украинских заявлений обвинила Россию в ухудшении ситуации с продовольствием в мире, чем вызвала негодование читателей.В материале утверждается, что Россия якобы "устроила морскую блокаду Украине, чтобы не дать ей продать на мировой рынок пшеницу и тем самым вызвать продовольственный кризис". По утверждению газеты, в украинских хранилищах "гниют" 20 миллионов тонн зерна.Читатели газеты не согласились с выдвинутыми автором обвинениями."Пожалуйста, говорите правду. Это Украина заминировала Одесский порт и не дает выйти из него судам, уже груженным пшеницей", — написал Captain Nemo of the Nautilus.Он подчеркнул, что Россия передала координаты безопасного прохода судов, но президент Украины Зеленский требует от мира "выкупа" в виде оружия."Пожалуйста, не скрывайте этого факта, пытаясь демонизировать Россию", — добавил он.ArableFarmer усомнился, что зерно в украинских хранилищах "гниет". Юзер указал, что пшеница до попадания в элеваторы тщательно высушивается, благодаря чему может храниться "пару лет".Bordergrump поправил предыдущего комментатора."Пшеница в зависимости от влажности легко может храниться 18 месяцев, даже от четырех до девяти лет, а при некоторых обстоятельствах и до 25 лет", — заявил он.Читатель также обвинил Киев в использовании ситуации с зерном как политического инструмента."Поверьте мне, украинское зерно легко можно было бы переместить автомобильным и железнодорожным транспортом, если бы только на это была реальная политическая воля!" — подчеркнул посетитель сайта."А почему же хваленые Канада, США и Аргентина не могут восполнить мировой дефицит пшеницы в следующем урожае?" — возмутился Mabs.Он призвал американские государства использовать землю для производства зерна, а не биотоплива.Alistair Moore раскритиковала аргумент автора о том, что Россия увеличила экспорт зерна на объем, равный уровню сокращения продаж у Украины."Так это же в точности повторяет политику США в области проталкивания своего СПГ и вооружений на мировые рынки", — написала она.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов мирового экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.В российском МИД подчеркивали, что Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева: его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ порта Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Кроме того, постпред при ООН Василий Небензя сообщал, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.

