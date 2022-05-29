https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791510235.html

Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт

Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт - РИА Новости, 29.05.2022

Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.Такая реакция последовала после новости о том, что канцлер... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T10:03

2022-05-29T10:03

2022-05-29T11:41

в мире

украина

владимир зеленский

германия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.Такая реакция последовала после новости о том, что канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина начать переговоры с украинским коллегой. "Зеленский не хочет мира, он хочет стать важным военачальником за счет мирового сообщества. Путин предложил переговоры по поставкам пшеницы", — поделился мнением один из пользователей сайта. "Проблема в том, что Украина не хочет разговаривать с Россией. Поэтому необходимо обсуждать эту тему в переговорах с Зеленским", — написал один из комментаторов. "Зеленский не хочет ни перемирия, ни переговоров. Он предпочитает больше оружия, а Байден уже открывает следующий раунд эскалации", — поддержал Juergen4711HH. "Зеленский уже ясно дал понять, что скорее уморит голодом тысячу человек, чем сдвинется с места на миллиметр! Ему нужно только западное оружие, чтобы продолжать конфликт", — заключил еще один немец.Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220528/zelenskiy-1791379078.html

https://ria.ru/20220529/nato-1791499005.html

https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, германия