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Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт - РИА Новости, 29.05.2022
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Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт
Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт - РИА Новости, 29.05.2022
Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.Такая реакция последовала после новости о том, что канцлер... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:03
2022-05-29T11:41
в мире
украина
владимир зеленский
германия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.Такая реакция последовала после новости о том, что канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина начать переговоры с украинским коллегой. "Зеленский не хочет мира, он хочет стать важным военачальником за счет мирового сообщества. Путин предложил переговоры по поставкам пшеницы", — поделился мнением один из пользователей сайта. "Проблема в том, что Украина не хочет разговаривать с Россией. Поэтому необходимо обсуждать эту тему в переговорах с Зеленским", — написал один из комментаторов. "Зеленский не хочет ни перемирия, ни переговоров. Он предпочитает больше оружия, а Байден уже открывает следующий раунд эскалации", — поддержал Juergen4711HH. "Зеленский уже ясно дал понять, что скорее уморит голодом тысячу человек, чем сдвинется с места на миллиметр! Ему нужно только западное оружие, чтобы продолжать конфликт", — заключил еще один немец.Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220528/zelenskiy-1791379078.html
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в мире, украина, владимир зеленский, германия
10:03 29.05.2022 (обновлено: 11:41 29.05.2022)
 
Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт

Читатели Spiegel заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.

Такая реакция последовала после новости о том, что канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина начать переговоры с украинским коллегой.
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"Зеленский не хочет мира, он хочет стать важным военачальником за счет мирового сообщества. Путин предложил переговоры по поставкам пшеницы", — поделился мнением один из пользователей сайта.

"Проблема в том, что Украина не хочет разговаривать с Россией. Поэтому необходимо обсуждать эту тему в переговорах с Зеленским", — написал один из комментаторов.

"Зеленский не хочет ни перемирия, ни переговоров. Он предпочитает больше оружия, а Байден уже открывает следующий раунд эскалации", — поддержал Juergen4711HH.

"Зеленский уже ясно дал понять, что скорее уморит голодом тысячу человек, чем сдвинется с места на миллиметр! Ему нужно только западное оружие, чтобы продолжать конфликт", — заключил еще один немец.
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Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
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