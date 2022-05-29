https://ria.ru/20220529/zakharova-1791510829.html

Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом

Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом - РИА Новости, 29.05.2022

Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T10:07

2022-05-29T10:07

2022-05-29T11:35

в мире

россия

германия

мария захарова

олаф шольц

сергей лавров

евгений примаков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества."Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Поводом для комментария стали слова немецкого политика, который, выступая на Давосском экономическом форуме, сказал: "Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием".По ее словам, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, в министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны. "Это понимание с подачи Е. М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений", — пояснила дипломат.Она добавила, что о многополярности, полицентричности мира Сергей Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел России — уже более 15 лет.

https://ria.ru/20220528/azovstal-1791435618.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, мария захарова, олаф шольц, сергей лавров, евгений примаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)