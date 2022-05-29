https://ria.ru/20220529/zakharova-1791510829.html
Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом
Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом - РИА Новости, 29.05.2022
Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:07
2022-05-29T10:07
2022-05-29T11:35
в мире
россия
германия
мария захарова
олаф шольц
сергей лавров
евгений примаков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества."Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Поводом для комментария стали слова немецкого политика, который, выступая на Давосском экономическом форуме, сказал: "Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием".По ее словам, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, в министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны. "Это понимание с подачи Е. М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений", — пояснила дипломат.Она добавила, что о многополярности, полицентричности мира Сергей Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел России — уже более 15 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, германия, мария захарова, олаф шольц, сергей лавров, евгений примаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:07 29.05.2022 (обновлено: 11:35 29.05.2022)
Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом
Представитель МИД Захарова назвала заявления Шольца про многополярный мир плагиатом
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества.
"Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Поводом для комментария стали слова немецкого политика, который, выступая на Давосском экономическом форуме, сказал: "Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием".
По ее словам, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, в министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны. "Это понимание с подачи Е. М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений", — пояснила дипломат.
Она добавила, что о многополярности, полицентричности мира Сергей Лавров
говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел России — уже более 15 лет.