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Основы взаимоотношений между СССР и США

Основы взаимоотношений между СССР и США - РИА Новости, 29.05.2022

Основы взаимоотношений между СССР и США

В течение 1970-х годов "холодная война" вступила в фазу "передышки" после периода активной конфронтации 1950-х – начала 1960-х годов. Этот временной отрезок... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T02:01

2022-05-29T02:01

2022-05-29T02:01

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В течение 1970-х годов "холодная война" вступила в фазу "передышки" после периода активной конфронтации 1950-х – начала 1960-х годов. Этот временной отрезок вошел в историю как разрядка международной напряженности, а его главным содержанием стал переход США и СССР от политики давления и взаимного устрашения к переговорам и сотрудничеству в разных сферах. Официальным стартом разрядки принято считать Московский саммит, состоявшийся в мае 1972 года, во время которого президент США Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев провели встречу на высшем уровне. 29 мая 1972 года, в последний день саммита, была подписана политическая декларация "Основы взаимоотношений между СССР и США". Документ вступил в силу в день подписания. Он признавал необходимость приложить все усилия для предотвращения угрозы войны и создать условия для разрядки напряженности в мире, укрепления всеобщей безопасности и международного сотрудничества, улучшения советско-американских отношений и их взаимовыгодного развития, в том числе в сфере экономики, науки и культуры. В документе было сформулировано 12 принципов, которыми намеревались руководствоваться оба государства в своих взаимоотношениях.В декларации провозглашалось, что различия в идеологии и социальных системах СССР и США не являются препятствием для развития между ними нормальных отношений, основанных на принципах суверенитета, равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды. СССР и США заявили, что будут делать все возможное, чтобы избегать военных конфронтаций и предотвратить возникновение ядерной войны. Страны были готовы всегда проявлять сдержанность в своих взаимоотношениях, вести переговоры и урегулировать разногласия мирными средствами. Обмен мнениями и переговоры по нерешенным вопросам должны были проводиться в духе взаимности, взаимного учета позиций и взаимной выгоды.Стороны заявили, что будут продолжать усилия в целях ограничения вооружений как на двусторонней, так и многосторонней основе и предпринимать особые усилия для ограничения стратегических вооружений. Конечной задачей своих усилий СССР и США считали решение проблемы всеобщего и полного разоружения и обеспечение эффективной системы международной безопасности в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций.СССР и США рассматривали торгово-экономические связи как важный и необходимый элемент упрочения двусторонних отношений и выразили готовность активно содействовать росту таких связей. Они были готовы способствовать сотрудничеству между соответствующими организациями и предприятиями обеих стран и заключению соответствующих соглашений и контрактов, в том числе долгосрочных.Обе страны должны были содействовать улучшению морского и воздушного сообщения между ними.Стороны считали актуальным и полезным развивать между собой контакты и сотрудничество в научно-технической области. В соответствующих случаях СССР и США выразили готовность заключать надлежащие соглашения по вопросам конкретного сотрудничества в этой области.Государства подтвердили свое намерение углублять связи между собой в области культуры, расширять возможности более полного ознакомления друг друга со своими культурными ценностями, содействовать улучшению условий для культурных обменов и туризма.В концептуальном отношении "Основы взаимоотношений между СССР и США" были важнейшим документом, так как США впервые официально согласились с советской идеей мирного сосуществования.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, сша