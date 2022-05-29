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Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца - РИА Новости, 29.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220529/vospitanie-1791623086.html
Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца
Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца - РИА Новости, 29.05.2022
Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца
Крестить детей без разрешения отца-мусульманина можно, если мать готова взять на себя их дальнейшее христианское воспитание, заявил председатель отдела внешних... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:10
2022-05-29T23:10
религия
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Крестить детей без разрешения отца-мусульманина можно, если мать готова взять на себя их дальнейшее христианское воспитание, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Детей стоит крестить в том случае, если вы готовы взять на себя ответственность за христианское воспитание. Если такое возможно в вашей семье, если вы готовы взять на себя такую ответственность, тогда детей можно крестить, особенно в том случае, если дети тянутся к церкви", – сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы об этом.Главным условием в таких случаях, по его словам, церковь ставит дальнейшее воспитание детей в православии. "Их не следует крестить, если они будут воспитываться, например, в исламе", – добавил митрополит.
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россия-24 (телеканал)
23:10 29.05.2022
 
Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца

Митрополит: можно крестить детей, если вы готовы взять на себя их христианское воспитание

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвидетельство о совершении таинства крещения
Свидетельство о совершении таинства крещения - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Крестить детей без разрешения отца-мусульманина можно, если мать готова взять на себя их дальнейшее христианское воспитание, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Детей стоит крестить в том случае, если вы готовы взять на себя ответственность за христианское воспитание. Если такое возможно в вашей семье, если вы готовы взять на себя такую ответственность, тогда детей можно крестить, особенно в том случае, если дети тянутся к церкви", – сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы об этом.
Главным условием в таких случаях, по его словам, церковь ставит дальнейшее воспитание детей в православии. "Их не следует крестить, если они будут воспитываться, например, в исламе", – добавил митрополит.
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 16:00Религия
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