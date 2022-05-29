https://ria.ru/20220529/vospitanie-1791623086.html

Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца

Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца - РИА Новости, 29.05.2022

Митрополит рассказал, когда можно крестить детей без согласия отца

Крестить детей без разрешения отца-мусульманина можно, если мать готова взять на себя их дальнейшее христианское воспитание, заявил председатель отдела внешних... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T23:10

2022-05-29T23:10

2022-05-29T23:10

религия

россия-24 (телеканал)

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Крестить детей без разрешения отца-мусульманина можно, если мать готова взять на себя их дальнейшее христианское воспитание, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Детей стоит крестить в том случае, если вы готовы взять на себя ответственность за христианское воспитание. Если такое возможно в вашей семье, если вы готовы взять на себя такую ответственность, тогда детей можно крестить, особенно в том случае, если дети тянутся к церкви", – сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы об этом.Главным условием в таких случаях, по его словам, церковь ставит дальнейшее воспитание детей в православии. "Их не следует крестить, если они будут воспитываться, например, в исламе", – добавил митрополит.

https://ria.ru/20220517/balashov-1789047502.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия-24 (телеканал)