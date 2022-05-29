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РВСН: использование пусковых установок "Воеводы" снижает траты на "Сармат" - РИА Новости, 29.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220529/voevoda-1791497150.html
РВСН: использование пусковых установок "Воеводы" снижает траты на "Сармат"
РВСН: использование пусковых установок "Воеводы" снижает траты на "Сармат" - РИА Новости, 29.05.2022
РВСН: использование пусковых установок "Воеводы" снижает траты на "Сармат"
Использование шахтных пусковых установок комплекса "Воевода" существенно удешевляет строительство инфраструктуры ракетного комплекса "Сармат", заявил... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T04:49
2022-05-29T04:49
новое оружие россии
безопасность
армия
плесецк
красноярский край
россия
ракетные войска стратегического назначения
нато
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Использование шахтных пусковых установок комплекса "Воевода" существенно удешевляет строительство инфраструктуры ракетного комплекса "Сармат", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
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безопасность, армия, плесецк, красноярский край, россия, ракетные войска стратегического назначения, нато, сергей каракаев
04:49 29.05.2022
 
РВСН: использование пусковых установок "Воеводы" снижает траты на "Сармат"

РВСН: использование пусковых установок "Воеводы" удешевляет инфраструктуру для "Сармата"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Использование шахтных пусковых установок комплекса "Воевода" существенно удешевляет строительство инфраструктуры ракетного комплекса "Сармат", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Сегодня мы используем шахтные пусковые установки комплекса "Воевода". Мы проводим доработки, это существенно удешевляет строительство инфраструктуры и в целом ракетного комплекса ("Сармат" — ред.)", — сказал Каракаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
04:36Новое оружие России
У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияПлесецкКрасноярский крайРоссияРакетные войска стратегического назначенияНАТОСергей Каракаев
 
 
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