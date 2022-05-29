https://ria.ru/20220529/ukraina-1791620307.html

День 95-й: в Кривом Роге уничтожили крупный украинский арсенал

День 95-й: в Кривом Роге уничтожили крупный украинский арсенал - РИА Новости, 29.05.2022

День 95-й: в Кривом Роге уничтожили крупный украинский арсенал

Утром 95-го дня спецоперации России на Украине официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетами большой... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:38

2022-05-29T22:38

2022-05-29T22:38

иван филипоненко

владимир путин

александр вучич

россия

сербия

украина

евросоюз

су-25

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Утром 95-го дня спецоперации России на Украине официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетами большой дальности уничтожен крупный арсенал противника в городе Кривой Рог.К вечеру воскресенья стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций на фоне событий на Украине. В основе обсуждения было эмбарго на российскую нефть, однако решения по этому вопросу так и не достигли.Ход операцииУтром в воскресенье Конашенков сообщил об уничтожении ракетами большой дальности крупного арсенала на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге. Кроме того, российские средства ПВО сбили один самолет Су-25 ВВС Украины и уничтожили четыре украинских беспилотника в Днепропетровской области и ДНР.По данным Минобороны РФ, российская авиация за сутки поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники. Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления украинских войск. Конашенков также сообщил, что всего с начала российской спецоперации на Украине войска РФ уничтожили более 6,5 тысячи единиц автомобилей и бронетехники.К вечеру воскресенья Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток силы республики уничтожили 43 солдата и офицера, один танк и два бронетранспортера противника. При этом, сообщило ведомство, за это же время погибли восемь военнослужащих ДНР и 24 получили ранения.Вечером воскресенья официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения республики при огневой поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны противника в Северодонецке, отбили плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех. По данным корреспондента РИА Новости, силы ЛНР закрепились уже на окраинах Северодонецка."На полях" спецоперацииПольское радио со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщило, что Варшава передала Киеву 18 самоходных гаубиц KRAB.В Кремле сообщили, что в воскресенье состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. Среди прочих тем лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию.Также в воскресенье Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где в том числе провел совещание и встретился с военными. В настоящее время часть этого региона Украины находится под контролем российских Вооруженных сил.Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. После встречи высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что в ЕС по-прежнему сохраняется много технических вопросов, вопросов по графику отказа от нефти из России. По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, переговоры идут сложно, ясность можно ожидать в понедельник.При этом вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек, говоря о предстоящем в понедельник саммите ЕС, на котором должен рассматриваться вопрос шестого пакета антироссийских санкций, заявил, что единство Европейского союза во внешнеполитических вопросах начинает "снова крошиться".

https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html

https://ria.ru/20220524/donbass-1790342899.html

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иван филипоненко, владимир путин, александр вучич, россия, сербия, украина, евросоюз, су-25