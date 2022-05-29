https://ria.ru/20220529/ugrozy-1791583718.html

СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией

СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией - РИА Новости, 29.05.2022

СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией

Следственный комитет РФ изучит данные об угрозах мирным жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:24

2022-05-29T18:24

2022-05-29T18:24

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ изучит данные об угрозах мирным жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в СМИ сегодня появилась информация о том, что в Запорожской области Украины мирным гражданам, сотрудничающим с Россией, угрожают пожизненным лишением свободы, физической расправой, а также подвергают порче их имущество.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/sledstvie-1791582326.html

россия

украина

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)