СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией
СК изучит данные об угрозах жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ изучит данные об угрозах мирным жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в СМИ сегодня появилась информация о том, что в Запорожской области Украины мирным гражданам, сотрудничающим с Россией, угрожают пожизненным лишением свободы, физической расправой, а также подвергают порче их имущество.
"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и изучат эти данные в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима, а также примут меры к установлению лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.