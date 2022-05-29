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СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией - РИА Новости, 29.05.2022
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СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией
СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией - РИА Новости, 29.05.2022
СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией
Следственный комитет РФ изучит данные об угрозах мирным жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:24
2022-05-29T18:24
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ изучит данные об угрозах мирным жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в СМИ сегодня появилась информация о том, что в Запорожской области Украины мирным гражданам, сотрудничающим с Россией, угрожают пожизненным лишением свободы, физической расправой, а также подвергают порче их имущество.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/sledstvie-1791582326.html
россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
18:24 29.05.2022
 
СК изучит данные об угрозах жителям Украины, которые сотрудничают с Россией

СК изучит данные об угрозах жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ изучит данные об угрозах мирным жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в СМИ сегодня появилась информация о том, что в Запорожской области Украины мирным гражданам, сотрудничающим с Россией, угрожают пожизненным лишением свободы, физической расправой, а также подвергают порче их имущество.
"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и изучат эти данные в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима, а также примут меры к установлению лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 18:17
Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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