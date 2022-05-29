https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО - РИА Новости, 29.05.2022

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:50

2022-05-29T15:50

2022-05-29T19:55

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, его слова приводит телеканал TRT.Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они "нечестны и неискренни" и обвинил последнюю в "защите террористов". "До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", — добавил он.Как сообщалось ранее, Турция заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По словам Эрдогана, что Анкара не будет поддерживать их стремление войти в альянс, поскольку не верит заявлениям скандинавских стран о связях с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он добавил, что, в случае присоединения их к блоку, НАТО "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Для вхождения кандидатов в альянс необходимо одобрение всех его членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, турция, швеция, финляндия, нато