Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО - РИА Новости, 29.05.2022
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:50
2022-05-29T19:55
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789289863_0:9:3367:1903_1920x0_80_0_0_8e458ffcfedd29b6755acd39a25db49a.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, его слова приводит телеканал TRT.Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они "нечестны и неискренни" и обвинил последнюю в "защите террористов". "До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", — добавил он.Как сообщалось ранее, Турция заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По словам Эрдогана, что Анкара не будет поддерживать их стремление войти в альянс, поскольку не верит заявлениям скандинавских стран о связях с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он добавил, что, в случае присоединения их к блоку, НАТО "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Для вхождения кандидатов в альянс необходимо одобрение всех его членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
турция
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789289863_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_242050252d5fc01840a5a63c39ab23d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, швеция, финляндия, нато
15:50 29.05.2022 (обновлено: 19:55 29.05.2022)
 
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров о вступлении в НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, его слова приводит телеканал TRT.
"К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали", — сказал глава государства.
Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они "нечестны и неискренни" и обвинил последнюю в "защите террористов".
"До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", — добавил он.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
Как сообщалось ранее, Турция заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По словам Эрдогана, что Анкара не будет поддерживать их стремление войти в альянс, поскольку не верит заявлениям скандинавских стран о связях с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он добавил, что, в случае присоединения их к блоку, НАТО "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Для вхождения кандидатов в альянс необходимо одобрение всех его членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
 
В миреТурцияШвецияФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала