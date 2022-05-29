15:50 29.05.2022 (обновлено: 19:55 29.05.2022)
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров о вступлении в НАТО
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, его слова приводит телеканал TRT.
"К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали", — сказал глава государства.
Как сообщалось ранее, Турция заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По словам Эрдогана, что Анкара не будет поддерживать их стремление войти в альянс, поскольку не верит заявлениям скандинавских стран о связях с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он добавил, что, в случае присоединения их к блоку, НАТО "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Для вхождения кандидатов в альянс необходимо одобрение всех его членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.