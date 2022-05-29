Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви
Глава УПЦ Онуфрий помянул патриарха Московского в литургии как глава независимой церкви
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) во время литургии в воскресенье помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей.
Прямая трансляция литургии велась на странице Киево-Печерской Лавры в YouTube, там же доступна запись богослужения. Во время литургии в Киево-Печерской Лавре митрополит Онуфрий, перечисляя предстоятелей поместных православных церквей в диптихе, назвал имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" при произнесении его имени не проговаривалась, как это обычно происходило ранее.
При этом не упоминалось имя признавшего раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) патриарха Константинопольского Варфоломея, а также глав Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.