https://ria.ru/20220529/tserkov-1791577331.html

Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви

Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви - РИА Новости, 29.05.2022

Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) во время литургии в воскресенье помянул... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:37

2022-05-29T17:37

2022-05-29T17:37

религия

религия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) во время литургии в воскресенье помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей.Прямая трансляция литургии велась на странице Киево-Печерской Лавры в YouTube, там же доступна запись богослужения. Во время литургии в Киево-Печерской Лавре митрополит Онуфрий, перечисляя предстоятелей поместных православных церквей в диптихе, назвал имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" при произнесении его имени не проговаривалась, как это обычно происходило ранее.При этом не упоминалось имя признавшего раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) патриарха Константинопольского Варфоломея, а также глав Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791573306.html

https://ria.ru/20220529/religiya-1791573965.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)