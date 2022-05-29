Рейтинг@Mail.ru
Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791577331.html
Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви
Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви - РИА Новости, 29.05.2022
Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) во время литургии в воскресенье помянул... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:37
2022-05-29T17:37
религия
религия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155020/78/1550207867_0:82:3115:1834_1920x0_80_0_0_0e955d9ae143d4c09ee0085639e9ed62.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) во время литургии в воскресенье помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей.Прямая трансляция литургии велась на странице Киево-Печерской Лавры в YouTube, там же доступна запись богослужения. Во время литургии в Киево-Печерской Лавре митрополит Онуфрий, перечисляя предстоятелей поместных православных церквей в диптихе, назвал имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" при произнесении его имени не проговаривалась, как это обычно происходило ранее.При этом не упоминалось имя признавшего раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) патриарха Константинопольского Варфоломея, а также глав Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791573306.html
https://ria.ru/20220529/religiya-1791573965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155020/78/1550207867_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_a03268ddd96a4b02c74f2655a74d6e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
17:37 29.05.2022
 
Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви

Глава УПЦ Онуфрий помянул патриарха Московского в литургии как глава независимой церкви

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) во время литургии в воскресенье помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей.
Прямая трансляция литургии велась на странице Киево-Печерской Лавры в YouTube, там же доступна запись богослужения. Во время литургии в Киево-Печерской Лавре митрополит Онуфрий, перечисляя предстоятелей поместных православных церквей в диптихе, назвал имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" при произнесении его имени не проговаривалась, как это обычно происходило ранее.
Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 17:13Религия
РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности
При этом не упоминалось имя признавшего раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) патриарха Константинопольского Варфоломея, а также глав Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 17:16Религия
РПЦ выразила поддержку УПЦ, подвергшейся давлению экстремистов
 
РелигияРелигияСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала