Рейтинг@Mail.ru
РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791573306.html
РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности
РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности - РИА Новости, 29.05.2022
РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности
Русская православная церковь (РПЦ) изучит решения Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет соответствия церковному уставу и... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:13
2022-05-29T17:41
религия
русская православная церковь
украинская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
россия
украина
священный синод рпц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345551_0:119:1795:1129_1920x0_80_0_0_5e5cf8d0142435d1f2af6972eccca093.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) изучит решения Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности."Констатировать, что статус Украинской Православной Церкви определен Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года. Отметить, что принятые Собором Украинской Православной Церкви дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви нуждаются в изучении в установленном порядке на предмет их соответствия упомянутой Грамоте и Уставу Русской Православной Церкви, согласно которому таковые дополнения и изменения должны быть представлены на одобрение Патриарху Московскому и всея Руси", – говорится в журналах состоявшегося 29 мая заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на ее сайте."Выразить сожаление в связи с тем, что в ряде епархий Украинской Православной Церкви прекращается поминовение Патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям внутри Украинской Православной Церкви и что противоречит 15 правилу Двукратного Собора", – говорится в материалах аседания Священного синода РПЦ.Грамотой 1990 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил "быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении".Синод отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно призывал стороны конфликта на Украине сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, а всю паству – "сугубо молиться о скорейшем восстановлении мира и оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию".Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791568070.html
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791577331.html
https://ria.ru/20220528/tserkov-1791360077.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345551_66:0:1729:1247_1920x0_80_0_0_401a3c72636ba4354457854dec0dfae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия, украина, священный синод рпц
17:13 29.05.2022 (обновлено: 17:41 29.05.2022)
 
РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности

РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ уставу и грамоте о ее самостоятельности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Храм Христа Спасителя
Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Храм Христа Спасителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) изучит решения Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности.
"Констатировать, что статус Украинской Православной Церкви определен Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года. Отметить, что принятые Собором Украинской Православной Церкви дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви нуждаются в изучении в установленном порядке на предмет их соответствия упомянутой Грамоте и Уставу Русской Православной Церкви, согласно которому таковые дополнения и изменения должны быть представлены на одобрение Патриарху Московскому и всея Руси", – говорится в журналах состоявшегося 29 мая заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на ее сайте.
Православный храм в Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 16:56Религия
В Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ
"Выразить сожаление в связи с тем, что в ряде епархий Украинской Православной Церкви прекращается поминовение Патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям внутри Украинской Православной Церкви и что противоречит 15 правилу Двукратного Собора", – говорится в материалах аседания Священного синода РПЦ.
Грамотой 1990 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил "быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении".
Синод отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно призывал стороны конфликта на Украине сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, а всю паству – "сугубо молиться о скорейшем восстановлении мира и оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию".
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 17:37Религия
Глава УПЦ помянул патриарха Кирилла в литургии как глава независимой церкви
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 07:28Религия
На УПЦ оказывают огромное давление, заявил Клишас
 
РелигияРусская православная церковьУкраинская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРоссияУкраинаСвященный Синод РПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала