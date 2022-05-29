https://ria.ru/20220529/tserkov-1791573306.html

РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности

РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности - РИА Новости, 29.05.2022

РПЦ оценит соответствие решений Собора УПЦ грамоте о ее самостоятельности

Русская православная церковь (РПЦ) изучит решения Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет соответствия церковному уставу и... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:13

2022-05-29T17:13

2022-05-29T17:41

религия

русская православная церковь

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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священный синод рпц

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) изучит решения Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности."Констатировать, что статус Украинской Православной Церкви определен Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года. Отметить, что принятые Собором Украинской Православной Церкви дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви нуждаются в изучении в установленном порядке на предмет их соответствия упомянутой Грамоте и Уставу Русской Православной Церкви, согласно которому таковые дополнения и изменения должны быть представлены на одобрение Патриарху Московскому и всея Руси", – говорится в журналах состоявшегося 29 мая заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на ее сайте."Выразить сожаление в связи с тем, что в ряде епархий Украинской Православной Церкви прекращается поминовение Патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям внутри Украинской Православной Церкви и что противоречит 15 правилу Двукратного Собора", – говорится в материалах аседания Священного синода РПЦ.Грамотой 1990 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил "быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении".Синод отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно призывал стороны конфликта на Украине сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, а всю паству – "сугубо молиться о скорейшем восстановлении мира и оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию".Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791568070.html

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791577331.html

https://ria.ru/20220528/tserkov-1791360077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия, украина, священный синод рпц