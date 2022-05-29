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Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца

Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца - РИА Новости, 29.05.2022

Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца

До России смог добраться член украинской антифашистской организации "Патриоты за жизнь", членов которой ранее после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T04:05

2022-05-29T04:05

2022-05-29T04:05

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. До России смог добраться член украинской антифашистской организации "Патриоты за жизнь", членов которой ранее после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, его показания станут "сюрпризом" для президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь". По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.Как отметил политик, спасшийся антифашист сможет дать показания о преступлениях сотрудников украинских спецслужб, что, в свою очередь, поможет установить виновных во внесудебной расправе."Преступники рано или поздно понесут наказание! Отдельно Зеленскому: тебе <…> мы приготовили сюрприз", — заключил экс-депутат.

https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html

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в мире, россия, служба безопасности украины, киев, илья кива, владимир зеленский, украина