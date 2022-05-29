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Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца - РИА Новости, 29.05.2022
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Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца
Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца - РИА Новости, 29.05.2022
Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца
До России смог добраться член украинской антифашистской организации "Патриоты за жизнь", членов которой ранее после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T04:05
2022-05-29T04:05
в мире
россия
служба безопасности украины
киев
илья кива
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. До России смог добраться член украинской антифашистской организации "Патриоты за жизнь", членов которой ранее после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, его показания станут "сюрпризом" для президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь". По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.Как отметил политик, спасшийся антифашист сможет дать показания о преступлениях сотрудников украинских спецслужб, что, в свою очередь, поможет установить виновных во внесудебной расправе."Преступники рано или поздно понесут наказание! Отдельно Зеленскому: тебе &lt;…&gt; мы приготовили сюрприз", — заключил экс-депутат.
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в мире, россия, служба безопасности украины, киев, илья кива, владимир зеленский, украина
04:05 29.05.2022
 
Экс-депутат Рады пообещал сюрприз Зеленскому от избежавшего казни украинца

Экс-депутат Рады Кива: показания спасшегося от казни украинца станут сюрпризом Зеленскому

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. До России смог добраться член украинской антифашистской организации "Патриоты за жизнь", членов которой ранее после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, его показания станут "сюрпризом" для президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь". По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.
"Одному из них (задержанных СБУ активистов. — Прим. ред.) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву!" — рассказал Кива.
Как отметил политик, спасшийся антифашист сможет дать показания о преступлениях сотрудников украинских спецслужб, что, в свою очередь, поможет установить виновных во внесудебной расправе.
"Преступники рано или поздно понесут наказание! Отдельно Зеленскому: тебе <…> мы приготовили сюрприз", — заключил экс-депутат.
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