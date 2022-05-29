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В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки - РИА Новости, 29.05.2022
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В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки
В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки - РИА Новости, 29.05.2022
В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки
в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба полицейского главка. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:44
2022-05-29T17:04
россия
кемеровская область
кемерово
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба полицейского главка.Сообщение о конфликте во дворе дома в Рудничном районе поступило минувшей ночью в УМВД России по городу Кемерово. На место прибыл участковый уполномоченный. Полицейский опросил заявителя, который оказался одним из участников произошедшего."Предварительно установлено, что 42-летний кемеровчанин в компании своих знакомых в нарушение закона в ночное время на улице слушал включенную громко музыку в автомобиле. Один из местных жителей сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла потасовка", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что житель дома несколько раз ударил хозяина автомобиля, в котором громко играла музыка, а также повредил его иномарку."В ответ кемеровчанин применил травматический пистолет, выстрелив в направлении оппонента", — уточняется в релизе.Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают других участников конфликта и опрашивают очевидцев. Заявителя направили на судебную медицинскую экспертизу.
https://ria.ru/20220506/draka-1787159420.html
россия
кемеровская область
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россия, кемеровская область, кемерово, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:44 29.05.2022 (обновлено: 17:04 29.05.2022)
 
В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки

Полиция Кузбасса проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой из-за громкой музыки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба полицейского главка.
Сообщение о конфликте во дворе дома в Рудничном районе поступило минувшей ночью в УМВД России по городу Кемерово. На место прибыл участковый уполномоченный. Полицейский опросил заявителя, который оказался одним из участников произошедшего.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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"Предварительно установлено, что 42-летний кемеровчанин в компании своих знакомых в нарушение закона в ночное время на улице слушал включенную громко музыку в автомобиле. Один из местных жителей сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла потасовка", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что житель дома несколько раз ударил хозяина автомобиля, в котором громко играла музыка, а также повредил его иномарку.
"В ответ кемеровчанин применил травматический пистолет, выстрелив в направлении оппонента", — уточняется в релизе.
Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают других участников конфликта и опрашивают очевидцев. Заявителя направили на судебную медицинскую экспертизу.
 
РоссияКемеровская областьКемеровоПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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