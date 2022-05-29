https://ria.ru/20220529/strelba-1791532149.html
В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки
В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки - РИА Новости, 29.05.2022
В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки
в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба полицейского главка. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:44
2022-05-29T12:44
2022-05-29T17:04
россия
кемеровская область
кемерово
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба полицейского главка.Сообщение о конфликте во дворе дома в Рудничном районе поступило минувшей ночью в УМВД России по городу Кемерово. На место прибыл участковый уполномоченный. Полицейский опросил заявителя, который оказался одним из участников произошедшего."Предварительно установлено, что 42-летний кемеровчанин в компании своих знакомых в нарушение закона в ночное время на улице слушал включенную громко музыку в автомобиле. Один из местных жителей сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла потасовка", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что житель дома несколько раз ударил хозяина автомобиля, в котором громко играла музыка, а также повредил его иномарку."В ответ кемеровчанин применил травматический пистолет, выстрелив в направлении оппонента", — уточняется в релизе.Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают других участников конфликта и опрашивают очевидцев. Заявителя направили на судебную медицинскую экспертизу.
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россия
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемеровская область, кемерово, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:44 29.05.2022 (обновлено: 17:04 29.05.2022)
В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки
Полиция Кузбасса проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой из-за громкой музыки
КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости.
в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает
пресс-служба полицейского главка.
Сообщение о конфликте во дворе дома в Рудничном районе поступило минувшей ночью в УМВД России
по городу Кемерово
. На место прибыл участковый уполномоченный. Полицейский опросил заявителя, который оказался одним из участников произошедшего.
"Предварительно установлено, что 42-летний кемеровчанин в компании своих знакомых в нарушение закона в ночное время на улице слушал включенную громко музыку в автомобиле. Один из местных жителей сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла потасовка", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что житель дома несколько раз ударил хозяина автомобиля, в котором громко играла музыка, а также повредил его иномарку.
"В ответ кемеровчанин применил травматический пистолет, выстрелив в направлении оппонента", — уточняется в релизе.
Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают других участников конфликта и опрашивают очевидцев. Заявителя направили на судебную медицинскую экспертизу.