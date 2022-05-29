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В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки

В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки - РИА Новости, 29.05.2022

В Кузбассе проверяют обстоятельства конфликта со стрельбой из-за музыки

в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба полицейского главка. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:44

2022-05-29T12:44

2022-05-29T17:04

россия

кемеровская область

кемерово

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. в Кемерово полиция проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба полицейского главка.Сообщение о конфликте во дворе дома в Рудничном районе поступило минувшей ночью в УМВД России по городу Кемерово. На место прибыл участковый уполномоченный. Полицейский опросил заявителя, который оказался одним из участников произошедшего."Предварительно установлено, что 42-летний кемеровчанин в компании своих знакомых в нарушение закона в ночное время на улице слушал включенную громко музыку в автомобиле. Один из местных жителей сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла потасовка", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что житель дома несколько раз ударил хозяина автомобиля, в котором громко играла музыка, а также повредил его иномарку."В ответ кемеровчанин применил травматический пистолет, выстрелив в направлении оппонента", — уточняется в релизе.Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают других участников конфликта и опрашивают очевидцев. Заявителя направили на судебную медицинскую экспертизу.

https://ria.ru/20220506/draka-1787159420.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемеровская область, кемерово, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)