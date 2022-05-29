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Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США
Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США - РИА Новости, 29.05.2022
Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США
По меньшей мере 10 человек получили травмы во время давки по окончании боксерского поединка, который состоялся в воскресенье на открытой арене Barclays Center в РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:40
2022-05-29T17:40
2022-05-29T17:43
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. По меньшей мере 10 человек получили травмы во время давки по окончании боксерского поединка, который состоялся в воскресенье на открытой арене Barclays Center в нью-йоркском Бруклине, пишет газета Washington Post.По данным издания, причиной произошедшего послужило ложное сообщение о стрельбе, которая якобы произошла на месте. Как отмечает газета, "отреагировав на некий шум", люди в панике начали бежать обратно на арену, спровоцировав давку.Впоследствии информация о якобы стрельбе была опровергнута. Как выяснилось, стреляющего не было, и огнестрельные ранения никто не получил.К настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.
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в мире
17:40 29.05.2022 (обновлено: 17:43 29.05.2022)
Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США
Washington Post: не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости.
По меньшей мере 10 человек получили травмы во время давки по окончании боксерского поединка, который состоялся в воскресенье на открытой арене Barclays Center в нью-йоркском Бруклине, пишет
газета Washington Post.
По данным издания, причиной произошедшего послужило ложное сообщение о стрельбе, которая якобы произошла на месте. Как отмечает газета, "отреагировав на некий шум", люди в панике начали бежать обратно на арену, спровоцировав давку.
Впоследствии информация о якобы стрельбе была опровергнута. Как выяснилось, стреляющего не было, и огнестрельные ранения никто не получил.
К настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.