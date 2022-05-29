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Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США - РИА Новости, 29.05.2022
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Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США
Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США - РИА Новости, 29.05.2022
Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США
По меньшей мере 10 человек получили травмы во время давки по окончании боксерского поединка, который состоялся в воскресенье на открытой арене Barclays Center в РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:40
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в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. По меньшей мере 10 человек получили травмы во время давки по окончании боксерского поединка, который состоялся в воскресенье на открытой арене Barclays Center в нью-йоркском Бруклине, пишет газета Washington Post.По данным издания, причиной произошедшего послужило ложное сообщение о стрельбе, которая якобы произошла на месте. Как отмечает газета, "отреагировав на некий шум", люди в панике начали бежать обратно на арену, спровоцировав давку.Впоследствии информация о якобы стрельбе была опровергнута. Как выяснилось, стреляющего не было, и огнестрельные ранения никто не получил.К настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.
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в мире
17:40 29.05.2022 (обновлено: 17:43 29.05.2022)
 
Не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка в США

Washington Post: не менее десяти человек пострадали в давке после боксерского поединка

© AP Photo / Frank Franklin IIМашины скорой помощи возле здания Барклайс-центра в Нью-Йорке, США
Машины скорой помощи возле здания Барклайс-центра в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Frank Franklin II
Машины скорой помощи возле здания Барклайс-центра в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. По меньшей мере 10 человек получили травмы во время давки по окончании боксерского поединка, который состоялся в воскресенье на открытой арене Barclays Center в нью-йоркском Бруклине, пишет газета Washington Post.
По данным издания, причиной произошедшего послужило ложное сообщение о стрельбе, которая якобы произошла на месте. Как отмечает газета, "отреагировав на некий шум", люди в панике начали бежать обратно на арену, спровоцировав давку.
Впоследствии информация о якобы стрельбе была опровергнута. Как выяснилось, стреляющего не было, и огнестрельные ранения никто не получил.
К настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.
Обстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 01:05
Случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2022 годах
 
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