https://ria.ru/20220529/ssha-1791551481.html

The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение

The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение - РИА Новости, 29.05.2022

The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение

Доставка дефицитных молочных смесей для новорожденных в США из Европы военными не повлияет на критическую ситуацию, зато создаст видимость, что президент США... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:11

2022-05-29T15:11

2022-05-29T16:41

в мире

сша

европа

джо байден

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Доставка дефицитных молочных смесей для новорожденных в США из Европы военными не повлияет на критическую ситуацию, зато создаст видимость, что президент США Джо Байден решает проблему, пишет The Hill со ссылкой на слова экспертов."Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса. <…> Это политический театр: президент хочет, чтобы было видно, что он что-то делает", — заявил бывший сотрудник управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.На сегодняшний день известно о двух поставках детского питания в США, однако это "ничто" для удовлетворения спроса, отмечается в материале. Военным придется организовать гораздо большее количество рейсов, и тем не менее одними поставками устранить проблему не удастся.Военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных. Первая партия прибыла в США уже в конце прошлой недели.Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив заражение болезнетворными бактериями.Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что возобновить выпуск продукции Abbott планирует примерно через месяц. Он добавил, что рынок детского питания на 90 процентов контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220513/amerika-1788214221.html

сша

европа

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, европа, джо байден