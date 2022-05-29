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The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение - РИА Новости, 29.05.2022
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The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение
The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение - РИА Новости, 29.05.2022
The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение
Доставка дефицитных молочных смесей для новорожденных в США из Европы военными не повлияет на критическую ситуацию, зато создаст видимость, что президент США... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:11
2022-05-29T16:41
в мире
сша
европа
джо байден
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Доставка дефицитных молочных смесей для новорожденных в США из Европы военными не повлияет на критическую ситуацию, зато создаст видимость, что президент США Джо Байден решает проблему, пишет The Hill со ссылкой на слова экспертов."Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса. &lt;…&gt; Это политический театр: президент хочет, чтобы было видно, что он что-то делает", — заявил бывший сотрудник управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.На сегодняшний день известно о двух поставках детского питания в США, однако это "ничто" для удовлетворения спроса, отмечается в материале. Военным придется организовать гораздо большее количество рейсов, и тем не менее одними поставками устранить проблему не удастся.Военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных. Первая партия прибыла в США уже в конце прошлой недели.Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив заражение болезнетворными бактериями.Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что возобновить выпуск продукции Abbott планирует примерно через месяц. Он добавил, что рынок детского питания на 90 процентов контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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в мире, сша, европа, джо байден
15:11 29.05.2022 (обновлено: 16:41 29.05.2022)
 
The Hill: театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение

The Hill: военная операция по ввозу в США из Европы молочных смесей не устранит дефицит

© Фото : Maj. Robert FellinghamАмериканские военные во время учений на Кипре
Американские военные во время учений на Кипре - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Maj. Robert Fellingham
Американские военные во время учений на Кипре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Доставка дефицитных молочных смесей для новорожденных в США из Европы военными не повлияет на критическую ситуацию, зато создаст видимость, что президент США Джо Байден решает проблему, пишет The Hill со ссылкой на слова экспертов.
"Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса. <…> Это политический театр: президент хочет, чтобы было видно, что он что-то делает", — заявил бывший сотрудник управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.
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Военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных. Первая партия прибыла в США уже в конце прошлой недели.
Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив заражение болезнетворными бактериями.
Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что возобновить выпуск продукции Abbott планирует примерно через месяц. Он добавил, что рынок детского питания на 90 процентов контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.
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В миреСШАЕвропаДжо Байден
 
 
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