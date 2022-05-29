https://ria.ru/20220529/ssha-1791545639.html

Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США

Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США - РИА Новости, 29.05.2022

Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США

Из-за усилий администрации президента США Джо Байдена по энергопереходу ситуация в стране становится критической, заявил в эфире Fox News профессор экономики... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:10

2022-05-29T14:10

2022-05-29T17:13

экономика

сша

джо байден

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Из-за усилий администрации президента США Джо Байдена по энергопереходу ситуация в стране становится критической, заявил в эфире Fox News профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг. "Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что "наша экономика вышла на этап энергоперехода", но средний американец отвечает: "Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас. И на работу я каждый день еду на дизельном пикапе, весящем тонну, — потому что пересесть ни на что не могу. Мне не на что переходить", — отметил экономист. По его словам, стоимость бензина бьет по карманам простых американцев, что приводит к сокращению потребительских расходов, лишая экономику важнейшего фактора роста. "Экономика США на сто процентов зависит от потребительских затрат, и если потребителям и дальше придется тратить огромные деньги на бензин, то они просто не смогут обеспечивать экономический рост", — подчеркнул Бренберг. Кроме того, многие американцы из-за подскочивших цен уже не могут себе позволить посещать те магазины, где еще недавно они закупались, заявил эксперт. Он предупредил, что, если траектория, по которой движется экономика США не изменится и Байден не проведет радикальные реформы, может наступить рецессия.

https://ria.ru/20220528/bayden-1791356876.html

https://ria.ru/20220421/tendentsiya-1784622148.html

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, джо байден