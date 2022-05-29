14:10 29.05.2022 (обновлено: 17:13 29.05.2022)
Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США
Профессор Бренберг заявил об отчаянном положении в экономике США
© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США
© AP Photo / David Goldman
Изображение флага США
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Из-за усилий администрации президента США Джо Байдена по энергопереходу ситуация в стране становится критической, заявил в эфире Fox News профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг.
"Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что "наша экономика вышла на этап энергоперехода", но средний американец отвечает: "Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас. И на работу я каждый день еду на дизельном пикапе, весящем тонну, — потому что пересесть ни на что не могу. Мне не на что переходить", — отметил экономист.
"Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что "наша экономика вышла на этап энергоперехода", но средний американец отвечает: "Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас. И на работу я каждый день еду на дизельном пикапе, весящем тонну, — потому что пересесть ни на что не могу. Мне не на что переходить", — отметил экономист.
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По его словам, стоимость бензина бьет по карманам простых американцев, что приводит к сокращению потребительских расходов, лишая экономику важнейшего фактора роста.
"Экономика США на сто процентов зависит от потребительских затрат, и если потребителям и дальше придется тратить огромные деньги на бензин, то они просто не смогут обеспечивать экономический рост", — подчеркнул Бренберг.
Кроме того, многие американцы из-за подскочивших цен уже не могут себе позволить посещать те магазины, где еще недавно они закупались, заявил эксперт.
Он предупредил, что, если траектория, по которой движется экономика США не изменится и Байден не проведет радикальные реформы, может наступить рецессия.
"Экономика США на сто процентов зависит от потребительских затрат, и если потребителям и дальше придется тратить огромные деньги на бензин, то они просто не смогут обеспечивать экономический рост", — подчеркнул Бренберг.
Кроме того, многие американцы из-за подскочивших цен уже не могут себе позволить посещать те магазины, где еще недавно они закупались, заявил эксперт.
Он предупредил, что, если траектория, по которой движется экономика США не изменится и Байден не проведет радикальные реформы, может наступить рецессия.
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