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Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США - РИА Новости, 29.05.2022
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Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США
Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США - РИА Новости, 29.05.2022
Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США
Из-за усилий администрации президента США Джо Байдена по энергопереходу ситуация в стране становится критической, заявил в эфире Fox News профессор экономики... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:10
2022-05-29T17:13
экономика
сша
джо байден
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Из-за усилий администрации президента США Джо Байдена по энергопереходу ситуация в стране становится критической, заявил в эфире Fox News профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг. "Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что "наша экономика вышла на этап энергоперехода", но средний американец отвечает: "Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас. И на работу я каждый день еду на дизельном пикапе, весящем тонну, — потому что пересесть ни на что не могу. Мне не на что переходить", — отметил экономист. По его словам, стоимость бензина бьет по карманам простых американцев, что приводит к сокращению потребительских расходов, лишая экономику важнейшего фактора роста. "Экономика США на сто процентов зависит от потребительских затрат, и если потребителям и дальше придется тратить огромные деньги на бензин, то они просто не смогут обеспечивать экономический рост", — подчеркнул Бренберг. Кроме того, многие американцы из-за подскочивших цен уже не могут себе позволить посещать те магазины, где еще недавно они закупались, заявил эксперт. Он предупредил, что, если траектория, по которой движется экономика США не изменится и Байден не проведет радикальные реформы, может наступить рецессия.
https://ria.ru/20220528/bayden-1791356876.html
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экономика, сша, джо байден
14:10 29.05.2022 (обновлено: 17:13 29.05.2022)
 
Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США

Профессор Бренберг заявил об отчаянном положении в экономике США

© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США
Изображение флага США - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / David Goldman
Изображение флага США
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Из-за усилий администрации президента США Джо Байдена по энергопереходу ситуация в стране становится критической, заявил в эфире Fox News профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг.

"Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что "наша экономика вышла на этап энергоперехода", но средний американец отвечает: "Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас. И на работу я каждый день еду на дизельном пикапе, весящем тонну, — потому что пересесть ни на что не могу. Мне не на что переходить", — отметил экономист.
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По его словам, стоимость бензина бьет по карманам простых американцев, что приводит к сокращению потребительских расходов, лишая экономику важнейшего фактора роста.

"Экономика США на сто процентов зависит от потребительских затрат, и если потребителям и дальше придется тратить огромные деньги на бензин, то они просто не смогут обеспечивать экономический рост", — подчеркнул Бренберг.

Кроме того, многие американцы из-за подскочивших цен уже не могут себе позволить посещать те магазины, где еще недавно они закупались, заявил эксперт.

Он предупредил, что, если траектория, по которой движется экономика США не изменится и Байден не проведет радикальные реформы, может наступить рецессия.
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