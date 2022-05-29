https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:36

2022-05-29T13:36

2022-05-29T15:58

спецоперация

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 мая 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части зашли в Северодонецк и отрезали украинской армии путь к отступлению. Из трех мостов, соединяющих этот город с Лисичанском, один разрушен, второй находится в аварийном состоянии и не выдержит тяжелую технику, третий контролируют военнослужащие ЛНР. Накануне не прекращались бои за овладение Камышевахой, полностью зачищен Лиман.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты Украины. Было уничтожено 62 пункта управления противника, 596 районов сосредоточения живой силы и техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений. Российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 и перехватили реактивный снаряд РСЗО "Смерч".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотников, 325 зенитных ракетных комплексов, 447 реактивных систем залпового огня, 3309 танков и других бронемашин, 1722 орудия полевой артиллерии и 3270 единиц автомобильной техники.

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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спецоперация, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика