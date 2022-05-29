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Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
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Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка
Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка
Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов Донецка и Макеевки, в результате которых пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:17
2022-05-29T18:17
в мире
владимир путин
россия
макеевка
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов Донецка и Макеевки, в результате которых пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, в ходе обстрелов Макеевки и Донецка погибли и пострадали мирные жители, среди раненых также есть дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/obstrel-1791521911.html
россия
макеевка
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в мире, владимир путин, россия, макеевка, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф)
18:17 29.05.2022
 
Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка

СК России расследует обстрелы Макеевки и Донецка, из-за которых пострадали мирные жители

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов Донецка и Макеевки, в результате которых пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, в ходе обстрелов Макеевки и Донецка погибли и пострадали мирные жители, среди раненых также есть дети.
"В ходе расследования уголовных дел Следственный комитет России задокументирует сведения об очередных преступлениях украинских силовиков", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 11:37Специальная военная операция на Украине
СК расследует факты обстрелов ВСУ Курской и Брянской областей
 
В миреВладимир ПутинРоссияМакеевкаДонецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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