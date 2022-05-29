https://ria.ru/20220529/sledstvie-1791582326.html

Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка

Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка - РИА Новости, 29.05.2022

Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка

Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов Донецка и Макеевки, в результате которых пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:17

2022-05-29T18:17

2022-05-29T18:17

в мире

владимир путин

россия

макеевка

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов Донецка и Макеевки, в результате которых пострадали мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, в ходе обстрелов Макеевки и Донецка погибли и пострадали мирные жители, среди раненых также есть дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/obstrel-1791521911.html

россия

макеевка

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, макеевка, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф)