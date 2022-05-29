https://ria.ru/20220529/siriya-1791618789.html

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 29.05.2022

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:21

2022-05-29T22:21

2022-05-29T22:22

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алеппо

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военный получил ранение, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – четыре обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Журавлев на брифинге.Он добавил, что в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизнас, был ранен один сирийский военнослужащий.*Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220529/koridor-1791550936.html

россия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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в мире, россия, алеппо, идлиб (мухафаза), ситуация в днр и лнр