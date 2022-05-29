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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 29.05.2022
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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 29.05.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:21
2022-05-29T22:22
в мире
россия
алеппо
идлиб (мухафаза)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военный получил ранение, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – четыре обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Журавлев на брифинге.Он добавил, что в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизнас, был ранен один сирийский военнослужащий.*Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, россия, алеппо, идлиб (мухафаза), ситуация в днр и лнр
22:21 29.05.2022 (обновлено: 22:22 29.05.2022)
 
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Контр-адмирал Журавлев: террористы "ан-Нусры" обстреляли идлибскую зону деэскалации

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военный получил ранение, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – четыре обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Журавлев на брифинге.
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Он добавил, что в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизнас, был ранен один сирийский военнослужащий.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
 
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