https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791617783.html
Лавров усомнился в снятии санкций после завершения спецоперации
Лавров усомнился в снятии санкций после завершения спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022
Лавров усомнился в снятии санкций после завершения спецоперации
Последние антироссийские санкции, которые явно готовились "не за одну ночь", вряд ли будут отменены, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:15
2022-05-29T22:15
2022-05-29T22:38
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Последние антироссийские санкции, которые явно готовились "не за одну ночь", вряд ли будут отменены, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это (ситуация вокруг Украины) закончится, санкции все равно останутся", - отметил министр.Лавров отметил, что в данном случае речь уже "идет не об Украине, которая выступает инструментом, "разменной монетой", а о сдерживании развития России"."Она мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы", - резюмировал глава российского МИД.
https://ria.ru/20220528/germaniya-1791408663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат)
22:15 29.05.2022 (обновлено: 22:38 29.05.2022)
Лавров усомнился в снятии санкций после завершения спецоперации
Лавров заявил, что Запад вряд ли пойдет на отмену последних антироссийских санкций
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Последние антироссийские санкции, которые явно готовились "не за одну ночь", вряд ли будут отменены, заявил
в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Та скорость, с которой они (санкции) были введены, и их объем показывают, что они были сочинены "не за одну ночь". Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты", - сказал Лавров в интервью телеканалу "TF1".
"По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это (ситуация вокруг Украины) закончится, санкции все равно останутся", - отметил министр.
Лавров отметил, что в данном случае речь уже "идет не об Украине, которая выступает инструментом, "разменной монетой", а о сдерживании развития России".
"Она мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы", - резюмировал глава российского МИД.