https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791617783.html

Лавров усомнился в снятии санкций после завершения спецоперации

Лавров усомнился в снятии санкций после завершения спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022

Лавров усомнился в снятии санкций после завершения спецоперации

Последние антироссийские санкции, которые явно готовились "не за одну ночь", вряд ли будут отменены, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:15

2022-05-29T22:15

2022-05-29T22:38

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сша

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Последние антироссийские санкции, которые явно готовились "не за одну ночь", вряд ли будут отменены, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это (ситуация вокруг Украины) закончится, санкции все равно останутся", - отметил министр.Лавров отметил, что в данном случае речь уже "идет не об Украине, которая выступает инструментом, "разменной монетой", а о сдерживании развития России"."Она мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы", - резюмировал глава российского МИД.

https://ria.ru/20220528/germaniya-1791408663.html

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат)