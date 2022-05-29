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СК возбудил уголовное дело на капитана севшего на мель в Татарстане судна
СК возбудил уголовное дело на капитана севшего на мель в Татарстане судна - РИА Новости, 29.05.2022
СК возбудил уголовное дело на капитана севшего на мель в Татарстане судна
Уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено в отношении капитана прогулочного теплохода "Восход-51", севшего на мель в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:48
2022-05-29T15:48
2022-05-29T15:48
происшествия
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свияжск
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено в отношении капитана прогулочного теплохода "Восход-51", севшего на мель в Татарстане в воскресенье, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе дети.По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения."В отношении капитана теплохода, совершившего посадку на мель, возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.В ходе следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, предприняты меры по недопущению таких инцидентов впредь, отметили в СК.
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происшествия, россия, казань, свияжск, следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил уголовное дело на капитана севшего на мель в Татарстане судна
СК: следствие возбудило уголовное дело на капитана севшего на мель в Татарстане теплохода
КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено в отношении капитана прогулочного теплохода "Восход-51", севшего на мель в Татарстане в воскресенье, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По информации ГУМЧС России
по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани
, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск
, на борту находились 30 человек, в том числе дети.
По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК
России, в результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.
"В отношении капитана теплохода, совершившего посадку на мель, возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.
В ходе следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, предприняты меры по недопущению таких инцидентов впредь, отметили в СК.